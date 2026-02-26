Pedreño asegura que el nuevo Plan de Salud se remitirá a la Asamblea tras analizar más de 1.500 sugerencias ciudadanas

Archivo - Foto de archivo del centro de salud de Barrio de Peral en Cartagena - COMUNIDAD - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha asegurado en el Pleno de Control de la Asamblea Regional que el nuevo Plan de Salud de la Región de Murcia "se está trabajando desde hace muchos meses" y que, una vez concluido y analizadas las aportaciones ciudadanas, "se traerá a esta Asamblea para que se establezca el debate oportuno".

La afirmación se ha producido durante la interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Vox sobre la falta de revisión y actualización del Plan de Salud. La diputada de Vox María Eugenia Sánchez ha defendido que la ley "no exige un mero trámite administrativo", sino "un documento estratégico sólido y riguroso" que incluya "objetivos concretos y medibles, un calendario de ejecución, programas específicos, recursos necesarios y una evaluación sistemática de los resultados".

Sánchez ha recordado que el artículo 10.4 de la Ley de Salud de la Región de Murcia establece literalmente la obligación de planificación, responsabilidad y transparencia, y ha reprochado al Ejecutivo regional que "llevan 11 años gestionando la sanidad sin un plan de salud, sin una hoja de ruta pública y sin objetivos medibles". A su juicio, "gobernar sin planificación no es gobernar, es improvisar".

La diputada ha señalado además que Vox registró en noviembre de 2023 una moción instando a la elaboración urgente del plan, aprobada en abril de 2024 con el apoyo del Partido Popular, y ha denunciado que "casi dos años después seguimos exactamente igual". En su intervención, ha preguntado directamente al consejero: "¿Cuáles han sido los objetivos de su política sanitaria en estos 11 años? ¿Dónde están formalizados? ¿Dónde está la evaluación sistemática?".

Por su parte, Pedreño ha reconocido que el Plan de Salud es "una planificación a largo plazo de los sistemas sanitarios" y ha afirmado que en la Consejería "se diseñó en su momento una Comisión Técnica Regional y se concretaron grupos de trabajo de las diferentes disciplinas". Según ha explicado, "se han diseñado líneas estratégicas, objetivos y acciones a llevar a cabo" y actualmente "se está elaborando la memoria económica".

El consejero ha contextualizado el retraso en la pandemia de COVID-19, recordando que "en el año 2020 a 2023 tuvimos una pandemia que afectó a todos los sistemas sanitarios del mundo" y que "condicionó indudablemente las prioridades", poniendo en evidencia la necesidad de reforzar "la atención primaria y la salud mental". En este sentido, ha señalado que durante ese periodo "se trabajó claramente en esas dos líneas estratégicas fundamentales".

Asimismo, ha destacado que el resumen ejecutivo del plan se ha sometido a participación pública y que "se han recogido más de 1.500 sugerencias y propuestas", que actualmente "se están analizando". "Entendemos la complejidad extraordinaria del plan y agradecemos la colaboración ciudadana", ha afirmado.

Pedreño ha insistido en que, una vez finalizado el proceso, "se traerá a esta Asamblea para que los partidos políticos aporten las sugerencias que estimen oportunas". Además, ha defendido la gestión sanitaria del Ejecutivo regional, asegurando que "se está trabajando seriamente" para dar respuesta a las listas de espera y que "se van viendo reflejos" de esa labor.

Finalmente, el consejero ha apelado a la necesidad de "modernizar y transformar el sistema sanitario" y ha defendido que ese proceso "requiere de la unidad y la unión de todos", reiterando su planteamiento de avanzar hacia "un plan nacional de salud".