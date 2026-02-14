Pedreño reitera "la incapacidad" de la ministra de Sanidad de llegar a un acuerdo ante la huelga de médicos

MURCIA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha establecido los servicios mínimos en los hospitales públicos regionales, así como en centros de salud y consultorios, de cara a la huelga convocada del 16 al 20 de febrero para todos los médicos y facultativos del Sistema Nacional de Salud, en protesta por el Estatuto Marco del Personal Estatutario de Salud que prepara el Ministerio de Sanidad.

El Boletín Oficial de la Región (BORM) publica hoy la Orden que marca los servicios mínimos sanitarios para esta protesta. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, reiteró que "una vez más, detrás de cada convocatoria de huelga, y ya van cuatro, está la incapacidad de la ministra Mónica García para ofrecer una respuesta institucional adecuada y abordar un asunto de tanta relevancia y que afecta directamente a tantos profesionales como es este Estatuto".

Pedreño ha insistido en sucesivas reuniones de los Consejos Interterritoriales "en que la ministra debe hacer borrón y cuenta nueva para abordar el nuevo Estatuto, ya que tiene que contar con todos los colectivos profesionales en la negociación del texto".

El consejero ha apuntado que "siempre hemos reivindicado que la reforma del Estatuto Marco debe llevarse a cabo con diálogo, consenso y una memoria técnica", y señala la necesidad de que tenga amparo jurídico y, sobre todo, financiación, "porque sin ella no se pueden hacer realidad las mejoras que van dirigidas a los profesionales y que no se queden en papel mojado".

Ante la protesta convocada para la próxima semana, el SMS ha establecido unos servicios mínimos "que respetan el derecho de los trabajadores, al mismo tiempo que garantizan la asistencia sanitaria, especialmente la urgente y no demorable", afirmó el consejero.

SERVICIOS MÍNIMOS

De este modo, en los centros de Atención Primaria con una plantilla de diez o más facultativos se ha establecido que haya tres médicos de familia en jornada de mañana, además de un médico de familia en horario de tarde. En los centros con menos de diez médicos, contarán con dos médicos de familia en horario de mañana y uno de tarde.

En los centros que cuenten con cinco o más pediatras, en jornada de mañana contarán con dos y por la tarde con uno, si existe horario de tarde. Los equipos que dispongan de menos de cinco pediatras deberán tener uno de mañana y otro de tarde. Para cuidados paliativos se establece un facultativo por área de salud.

Respecto a la Atención Hospitalaria, todos los servicios del hospital se considerarán como día festivo en cuanto a la organización del personal, a excepción de las unidades de Diálisis, Urgencias, UCI, Consultas de Oncología, Consultas relacionadas con el embarazo y ecografías obstétricas y Hospital de Día Médico y Radioterapia, que se mantendrán como jornada habitual, es decir, al cien por cien de actividad.

En cuanto a la planta de hospitalización, se establece como servicios mínimos el 60 por ciento de los facultativos habituales, si bien se garantiza la revisión de todos los pacientes ingresados y la realización de las pruebas necesarias.

Por otro lado, en pruebas diagnósticas, se establece la atención urgente, a pacientes ingresados y/o oncológicos y sospechas de cáncer, pacientes en diálisis y seguimiento del embarazo. Además, en cirugía se garantiza la asistencia urgente, de pacientes hospitalizados, cirugías oncológicas y por motivos de gestación.

Sobre la Red de Salud Mental, el servicio mínimo para la atención a drogodependientes correrá a cargo de un facultativo, y en los centros de salud mental se establece un facultativo por centro. En los centros de San Andrés, Cartagena y Lorca habrá tres facultativos para atender urgencias.

Por último, en servicios complementarios, el Centro Regional de Hemodonación contará al menos con tres médicos generales, dos hematólogos por la mañana y uno en guardia localizada, y para el Centro Regional de Bioquímica y Genética Clínica, se establece el 50 por ciento del personal habitual.