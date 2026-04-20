La película 'Lionel', rodada en la Región de Murcia, se estrena en la sección oficial del festival de cine de Pekín

Carlos Saiz y Lionel Corral Bernal, a la entrada de la premier internacional de ‘Lionel’ en el festival de Pekín - CARM

MURCIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera película del director murciano Carlos Saiz, 'Lionel', que obtuvo financiación de la convocatoria para rodajes de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes dentro de la estrategia de desarrollo de la Región de Murcia Film Commission, se ha estrenado este lunes a nivel internacional en el festival de cine Pekín.

En concreto, la película se proyectó dentro de la sección competitiva 'Forward Future' del 'Beijing Internacional Film Festival', con la asistencia de Carlos Saiz y el protagonista del largometraje, Lionel Corral Bernal, y opta a los principales premios del festival pekinés, según han informado desde el Ejecutivo regional.

Cabe recordar que 'Lionel' se estrenó en la 70 edición de la 'Seminci', donde obtuvo una mención especial del jurado al reparto protagonista, compuesto por Lionel Corral Bernal, Lionel Corral y Alicia Corral Berna; y una versión en posproducción obtuvo cuatro galardones en la sección 'Work in Progress' del Festival de Málaga de 2025, donde la Comunidad Autónoma fue la región invitada en el área industrial.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, ha indicado que "el estreno de 'Lionel', en el 'Beijing Internacional Film Festival' es una gran noticia y muestra la pujanza de nuestro sector audiovisual. Esperamos que tenga tanto éxito como el que ya obtuvo en la sección industrial del festival de Málaga o en la 'Seminci' de Valladolid".

La coproducción hispano-francesa de Blur, Icónica y Promenades Films contó con localizaciones en Murcia, Mazarrón, Blanca, Alhama de Murcia, Totana o Fuente Álamo.

La trama de la película se centra en el reencuentro de un padre con su hijo para hacer un viaje en verano desde Murcia al norte de Francia, recogiendo por el camino a la hija y hermana de los dos protagonistas. La historia narra el accidentado periplo por carretera, pero sobre todo aborda la complejidad de las relaciones familiares.