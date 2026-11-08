Las películas ganadoras de Cannes, Berlín y San Sebastián llegan al FICC 55 del 21 al 28 de noviembre

Presentación del FICC 55 - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC), que cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento, presenta la programación de su 55 edición, que se celebrará del 21 al 28 de noviembre. Contará con 71 títulos, once más que el año pasado, entre ellos, las películas 'Fjord', 'Cartas de Estado' y 'Tender Loving Care', ganadoras este año en Cannes, Berlín y San Sebastián, respectivamente. Toda la programación y la venta de entradas, que se abre el 16 de noviembre, está disponible en la web 'ficc.ces'.

Además, el escritor y cineasta David Trueba, amigo y discípulo de Rafael Azcona, protagonizará el miércoles 25 de noviembre una conversación abierta al público, dentro del homenaje del festival de Cartagena al guionista en su centenario.

El festival se inaugurará el sábado 21 de noviembre, a las 20.00 horas, en El Batel, con 'Tender Loving Care', de Mike Leigh, Concha de Oro en el último Festival de San Sebastián. La gala de clausura, el sábado 28 a las 20.00 horas, también en El Batel, incluirá la entrega de premios y la proyección de 'Sucederá esta noche', de Nanni Moretti.

LARGOMETRAJES

De Cannes llegan 'Fjord', de Cristian Mungiu, Palma de Oro y candidata de Rumanía a los Oscar, con Sebastian Stan y Renate Reinsve; 'Minotaur', de Andrey Zvyagintsev, Gran Premio del festival, y 'Fatherland', de Pawel Pawlikowski, premio a la mejor dirección, compartido con Los Javis por 'La bola negra'.

'Fatherland' está protagonizada por Sandra Hüller, que estará dos veces en el FICC55: también protagoniza 'Rose', por la que ganó el Oso de Plata a la mejor interpretación protagonista en la Berlinale. De Berlín llega además el Oso de Oro, 'Cartas de Estado', de Ilker Çatak, y de 'Sundance, Josephine', de Beth de Araújo, Gran Premio del Jurado y Premio del Público. Completan la sección 'Elsinore', de Simon Stone, con Andrew Scott; 'Club Kid', debut de Jordan Firstman, y 'Mouse', de Kelly O'Sullivan y Alex Thompson.

El cine español estará representado por 'Hermanas', ópera prima de Ione Hernández, con Elena Anaya y Emma Suárez, y '5 minutos más', de Javier Ruiz Caldera, que supone el debut de Berto Romero como guionista.

Este año podrá votar el Premio del Público cualquier espectador; en ediciones anteriores había que registrarse y la participación estaba limitada. Al terminar cada largometraje, el público encontrará en la sala un código QR que le llevará a la página de votación, donde podrá puntuar del 1 al 5 la película que acaba de ver. Con todos esos votos se decidirá la película ganadora del Premio del Público del FICC55.

CENTENARIOS DE PACO RABAL Y RAFAEL AZCONA

La sección Europa.doc proyectará en El Luzzy el documental 'La voz quebrada', sobre el último amor de Federico García Lorca, y 200 vidas, Paco Rabal, un retrato del actor aguileño a través de sus casetes y sus películas en Súper 8, en el año de su centenario.

El ciclo 'La mirada que retrató un país', dedicado a Rafael Azcona, se adelanta al festival: del lunes 16 al jueves 19 de noviembre, en El Luzzy, proyectará ocho películas con guion de Azcona. Las sesiones de tarde, a las 20.00 horas y abiertas a todo el público, proyectarán 'El verdugo', 'Patrimonio nacional', 'Belle Époque' y 'Los girasoles ciegos'. La XII Jornada de Cine y Civilización, en el MURAM, también estará dedicada al guionista.

El escritor y cineasta David Trueba protagonizará una conversación abierta al público sobre Azcona, de quien fue amigo y discípulo y con quien escribió el guion de 'La niña de tus ojos'. Trueba es también autor de 'Rafael Azcona, dos o tres cosas que sabemos de él', pieza realizada para el homenaje de la SGAE al guionista. La charla será el miércoles 25 de noviembre, a las 19.00 horas, en el Centro Cultural Fundación Cajamurcia, con entrada libre, hasta completar aforo.

CORTOMETRAJES Y PÚBLICO JOVEN

El FICC55 ha recibido cerca de 700 cortometrajes, de los que once competirán en la Sección Oficial de Cortometrajes. La sección 'Murcine' reunirá nueve cortos de creadores de la Región de Murcia, y 'Cortos Jóvenes AFICCionados' proyectará 20 trabajos de estudiantes de ESO y Bachillerato de una docena de institutos de la Región.

'Cuento Animado' acercará cinco películas de animación al alumnado de Primaria. El domingo 22, a las 11.00 horas, en El Batel, la matinal infantil proyectará 'Manual para superhéroes: La máscara roja'.

ACTIVIDADES PARALELAS

El MURAM acogerá el Taller Súper 8 y el taller infantil Cineastas por un día. El XIII Día del Cine Doméstico se celebra este sábado, 7 de noviembre, en el Casino de Cartagena, con la proyección de dos cortometrajes.

Además, el tráiler del FICC55 tiene como banda sonora 'A la francesa', de Pájaro Guía, grupo afincado en Cartagena cuya propuesta fusiona el folk contemporáneo con el pop acústico de autor y matices de rock. La banda interpretará el tema en directo en la gala de clausura del próximo 28 de noviembre.

Las entradas saldrán a la venta el lunes 16 de noviembre, online y en las taquillas del Auditorio El Batel y del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy. Las de El Batel pueden comprarse en 'www.auditorioelbatel.es' y las de El Luzzy, en 'www.compralaentrada.com'.

Cada largometraje tiene un precio de cuatro euros en concepto de colaboración. La entrada de la inauguración cuesta cinco euros, y la de la clausura, seis euros (en platea) o cuatro euros (primer anfiteatro). Las sesiones de 'Murcine' y 'Europa.doc' son de entrada libre, hasta completar aforo. También habrá abonos disponibles.