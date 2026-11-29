MURCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista de Frente Amplio al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, Penélope Luna, ha señalado tras ejercer su derecho a voto que "del futuro espero una movilización".

"Hoy es un día muy importante para el futuro del país. Hoy se vota por el derecho a la vivienda, por mejores condiciones salariales y en las pensiones, por fortalecer los servicios públicos", ha remarcado.

Luna ha votado pensando en su pueblo, en su familia, en las condiciones y necesidades que tiene esta Región "y por las mujeres que no nos callamos o por las que obligan a callarnos", a lo que ha añadido que tiene "muy buenas sensaciones" para Frente Amplio.