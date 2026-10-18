El periodista Isaías Lafuente protagoniza el encuentro 'El valor de la palabra' en el CC Santiago y Zaraíche

El Centro Cultural Santiago y Zaraíche acogerá el próximo viernes, a las 20.00 horas, el encuentro con el prestigioso periodista y escritor Isaías Lafuente - CEDIDA ORGANIZACIÓN

MURCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural Santiago y Zaraíche acogerá el próximo viernes, a las 20.00 horas, el encuentro con el prestigioso periodista y escritor Isaías Lafuente, quien dialogará con la periodista Lola Gracia sobre 'El valor de la palabra'.

Este encuentro cultural propone una honda reflexión sobre la importancia del lenguaje que, según el autor, no se corrompe por los errores comunes de los hablantes, sino por la estrategia consciente de quienes "utilizan la manipulación verbal para pervertir la realidad", ha asegurado en varios foros.

La consecuencia terrible son los discursos de odio y "cómo los ingenieros del lenguaje retuercen el diccionario para desarmar el espíritu crítico de la sociedad", declaró.

La sesión estará conducida y presentada por la periodista y dinamizadora cultural Lola Gracia, encargada de entablar un diálogo abierto con el ponente y articular la participación de los asistentes. El encuentro es de entrada libre hasta completar aforo.

Isaías Lafuente Zorrilla (Palencia, 27 de noviembre de 1963) es un reconocido periodista, escritor y profesor universitario español, tataranieto del célebre poeta y dramaturgo José Zorrilla. Ha consolidado la mayor parte de su trayectoria profesional en los medios de comunicación y en la docencia como profesor asociado en la Universidad Complutense y en la Universidad Rey Juan Carlos.

Lafuente ha desarrollado el grueso de su carrera en la Cadena SER, donde ha ocupado cargos de gran relevancia en sus programas estrella: Fue subdirector de los programas de radio Hoy por hoy y A vivir que son dos días.

Actualmente trabaja en el programa La ventana, donde dirige la popular sección 'Unidad de Vigilancia Lingüística', un espacio dedicado a analizar con humor los gazapos y destrozos de la lengua en los medios de comunicación. También ha colaborado activamente con otros medios de renombre como RNE y TVE.

Como escritor, destaca por abordar rigurosas investigaciones históricas, crónicas de la posguerra española y la defensa de la igualdad de género. Algunos de sus libros más destacados han sido 'Esclavos por la patria' publicado en 2001 y 2018, con más de diez ediciones, o 'Clara Victoria' (2021) que relata la crónica del histórico debate sobre el voto femenino entre Victoria Kent y Clara Campoamor.

Más recientemente ha publicado 'Unidad de Vigilancia Lingüística' (2023), dedicados a la divulgación y al cuidado del idioma español. Por su destacada labor tanto en el ámbito periodístico como en la divulgación de la lengua y los derechos sociales, ha recibido el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes (2012), Premios Ondas en múltiples ocasiones (2018 y 2025) y el Premio de Periodismo Colombine (2022/2023) por su aportación a la igualdad de género.