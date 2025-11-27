Perla Fuertes expone este viernes una muestra en la sala de exposiciones de la Universidad Popular de Mazarrón

Archivo - Perla Fuertes expone una muestra retrospectiva en la sala de exposiciones de la Universidad Popular de Mazarrón - GRUPO FUERTES - Archivo

MURCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La pintora Perla Fuertes ha decidido reunir una retrospectiva compuesta por 40 de sus obras más emblemáticas bajo el nombre 'Escenarios y Representaciones', que se expondrán desde este viernes y hasta el 6 de enero, en la sala de exposiciones de la Universidad Popular de Mazarrón. Se trata de una exposición que recorre su extensa trayectoria artística y que tiene como nexo de unión su personal visión de la realidad.

Dice de esta recopilación el historiador de arte, crítico y diseñador Pedro Manzano que refleja de forma fiel y acertada una cierta idea de lo simbólico, que es el motor que mueve la obra de la artista y que siempre ha transmitido verdad.

La artista cuenta con una dilatada trayectoria profesional avalada por varias exposiciones individuales, entre las que destacan 'Niños en su mundo', 'La Luz de la Inocencia', 'Ausencias', 'Corpus Ego', 'Diálogos de silencio, 'Palimpsestos',' Identidades' o 'Caja de Agua I y II', en las que llevó a cabo una fusión entre los cuerpos y el agua como nexo entre los aspectos físicos y los emocionales como los sentimientos, el pensamiento o el intelecto.

En torno al flamenco ha exhibido 'Esencias', celebrada en Lorca en 2021, 'A Compás' en Alhama de Murcia en 2024, y 'Latido Flamenco', en el marco del XXIV Festival del Cante de Las Minas de La Unión.

Natural de la población murciana de Alhama de Murcia, comenzó su carrera con óleos y acrílicos de pequeño formato hasta llegar a abordar la técnica de mural para escenografía.

Perla Fuertes ha hecho de la figura, sobre todo de la mujer, su universo personal. Ha captado en todas sus propuestas su visión particular de mujeres fuertes, con carisma, con cuerpos delicados o rotundos, pero a la vez llenos de fuerza.

En muchas de sus obras ha utilizado a sus propios familiares y amigos como modelos lo que se trasluce en el vínculo afectivo que tiene con ellas, al tratarse de situaciones vividas por la propia artista.

Igualmente, inyecta a las figuras y a las imágenes un sentido de inquietud que agiliza su presencia y las libera del estancamiento que, con frecuencia, se impone en este proceso artístico.

El sentido cromático al fondo de los cuadros, la luminosidad, que agranda la belleza de los rostros, la distribución de las primorosas líneas y el dibujo exacto que perfilan los detalles y los misterios silenciosos que envuelven las sombras les hace convertirse en trabajos únicos.