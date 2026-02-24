Las pernoctaciones hoteleras en Murcia bajan un 7,7% en enero

Número de pernoctaciones hoteleras en Región de Murcia﻿. Evolución del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros - INE, WWW.EPDATA.ES

MURCIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Murcia en enero empeoran y descienden un 7,7% en comparación con el mismo mes del año anterior hasta un total de 143.417 operaciones, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En los hoteles de la Región se alojaron un 2,98% menos de turistas en enero que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 80.291 viajeros. Por nacionalidad, 61.460 eran residentes en España, el 76,55%, mientras que 18.831 (23,45%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 4,7% y los extranjeros aumentaron un 3%.

Del total de pernoctaciones en Murcia, 98.839 las realizaron residentes en España (un 68,92%), mientras que 44.578 (31,08%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 72,49 euros, lo que representa una subida del 8,4% interanual. En general, los precios subieron un 2,36% respecto al año anterior en Murcia.

En total, en Murcia se alcanzó en enero una ocupación del 34,14% y el sector hotelero empleó a 1.412 personas (un descenso del 12,9% interanual).

Por comunidades autónomas, Canarias fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 73,07%, seguida de Madrid (52,87%) y Cataluña (46,55%), mientras que en el lado contrario se situaron Galicia, (23,6%), Cantabria (23,81%) y Castilla - La Mancha (23,93%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Canarias fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (35,43%) en enero junto a Cataluña (14,77%) y Andalucía (14,29%).