Perona visita la sala del 092 y espera una Nochevieja segura "gracias al trabajo de los servicios de emergencias"

MURCIA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias del Ayuntamiento de Murcia, Fulgencio Perona, ha visitado la Sala del 092 de la Policía Local y la Sala de Control del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) con motivo de la Nochevieja, con el objetivo de felicitar el Año Nuevo a los profesionales que prestan servicio durante esta noche y desearles un buen servicio en una de las jornadas con mayor actividad del año.

Durante la visita, el edil ha trasladado su reconocimiento y agradecimiento a los operadores, agentes y bomberos por su dedicación y compromiso con la seguridad y la atención a la ciudadanía. En este contexto, Fulgencio Perona ha destacado algunos datos de actividad que reflejan la intensa labor que se desarrolla desde ambos servicios municipales.

En el caso de la Sala del 092 de la Policía Local, el concejal ha señalado que "durante el año 2024 se recibieron un total de 218.053 llamadas, mientras que en lo que llevamos de 2025 ya se contabilizan aproximadamente 211.000, lo que pone de manifiesto la importancia de este servicio para los vecinos de Murcia".

Por su parte, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) también ha registrado una elevada actividad. A lo largo del año 2024, el SEIS atendió un total de 3.973 llamadas, mientras que en lo que va de 2025, hasta el 29 de diciembre, ya se han contabilizado 4.044 avisos, lo que refleja la creciente demanda y la constante intervención de los bomberos municipales. En concreto, durante la pasada noche de Nochevieja de 2024, el SEIS gestionó 12 llamadas, relacionadas principalmente con incidencias propias de una noche de gran concentración de actividad y celebraciones.

Respecto a la jornada completa de Nochevieja, comprendida entre el 31 de diciembre de 2024 y el 1 de enero de 2025, el número total de avisos gestionados por los servicios municipales fue de 854. Según el concejal, "son cifras que evidencian el alto nivel de actividad que se registra en una noche especial y la capacidad de respuesta y coordinación de los servicios de seguridad y emergencias".

Perona ha subrayado que "fechas como la Nochevieja ponen a prueba a nuestros servicios de seguridad y emergencias, y una vez más han demostrado su profesionalidad, eficacia y vocación de servicio público". Asimismo, ha querido trasladarles "los mejores deseos para el nuevo año y un mensaje de ánimo para seguir trabajando con la misma entrega al servicio de todos los murcianos".

La visita ha servido para acompañar a los efectivos que permanecen de guardia durante estas horas y reconocer su labor silenciosa, esencial para que la ciudadanía pueda disfrutar de una Nochevieja segura.