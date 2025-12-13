Archivo - Pescadores - AYUNTAIENTO SAN PEDRO DEL PINATAR - Archivo

MURCIA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los pescadores del arrastre de la Región de Murcia tendrán 12 días más en 2026 para trabajar tras el acuerdo alcanzado en Bruselas que les permitirá faenar 143 días sin adoptar nuevas medidas medioambientales a las ya implantadas en 2025. Una situación que la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha valorado "como un primer paso con el que se rompe con cinco años de restricciones".

"El esfuerzo de los pescadores durante años para mejorar el estado de los caladeros está dando su fruto y eso se ha plasmado en los 143 días que se han conseguido para 2026. Es positivo que por primera vez en cinco años no se apruebe un nuevo recorte pero siguen faltando 37 días de trabajo", afirmó la consejera en referencia a los 180 días que reclamaba tanto el sector como el ejecutivo regional.

Rubira ha recordado que desde el Gobierno regional se ha trabajado de manera constante a lo largo de todo el año para frenar la reducción de los días de trabajo del sector de arrastre. "El Gobierno regional, con el presidente a la cabeza, ha presionado para frenar esta situación. Ha sido un trabajo constante junto al sector que comienza a dar los primeros frutos", añadió.

REFORMA DEL REGLAMENTO

Rubira destacó que el Comisario Europeo de Pesca, Costas Kadis, ha expresado públicamente su intención de modificar en 2026 el reglamento de pesca. "Ahora tenemos una oportunidad muy importante para trabajar por el futuro de nuestro sector pesquero. Esa reforma del reglamento de pesca tiene que ser decisiva para terminar con el desmantelamiento del sector", afirmó la consejera.

"Estamos esperanzados con la posibilidad de que lo largo del año 2026 se modifique este reglamento contemplando los cambios necesarios que permita a la pesca recuperar la capacidad, la ilusión y la esperanza. Y que en el futuro nuestros pescadores puedan seguir aportándonos alimentos sanos y suficiente a todos los ciudadanos", concluyo Rubira.