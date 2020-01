El pianista cartagenero Gabriel Escudero ofrece un recital este jueves en Murcia con obras de Chopin y Beethoven

Publicado 28/01/2020 14:54:56 CET

MURCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pianista cartagenero Gabriel Escudero, considerado por la crítica como uno de los mejores pianistas españoles de su generación, actúa este jueves en el Auditorio regional Víctor Villegas con un programa que recoge algunas de las composiciones más relevantes de Frédéric Chopin y Ludwig van Beethoven.

El concierto forma parte del ciclo de la Consejería de Educación y Cultura y la Asociación Pro Música de Murcia, "en el que una vez más se resalta el talento joven regional con la actuación del músico cartagenero Gabriel Escudero, quien vuelve al ciclo interpretando obras de Chopin y rindiendo homenaje a Beethoven en el año de celebración del 250 aniversario de su nacimiento", ha dicho el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Juan Antonio Lorca.

El programa que interpretará Escudero incluye dos de las sonatas más conocidas de ambos compositores, la 'Sonata número 2, opus 35' de Chopin, conocida también como 'Marcha Fúnebre', y la Sonata número 14, Claro de luna, de Beethoven. El recital se completa con la interpretación de 2 estudios del 'opus 25' y del 'Andante spianato y Gran Polonesa op. 22' del compositor polaco.

El concierto será en la sala Narciso Yepes este jueves, a las 20.00 horas. Las entradas tienen un precio unitario de 12 euros y se pueden adquirir en la web del Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas 'www.auditoriomurcia.org'.

Gabriel Escudero (Cartagena, 1982) compagina su actividad interpretativa con la pedagógica a nivel internacional. El pianista ha sido invitado a actuar en importantes eventos y festivales de diferentes lugares de España y en países como Alemania, Austria, Estados Unidos, Finlandia, Polonia, Suecia, Italia, Bulgaria, República Checa, China, interpretando sólo o con orquestas y agrupaciones españolas o extranjeras.

Graduado por Mannes College, Manhattan School of Music y Sibelius Academy, es doctor en Artes Musicales desde 2013. Ha recibido numerosos premios como el primer premio en el Concurso de Piano Ciutat de Manresa; mejor instrumentista nacional en el Teatro Campoamor de Oviedo; primer premio en el Concurso de Piano Infanta Cristina; premio especial Steinway & Sons; primer premio en el Concurso de Piano Ciutat de Xativa; o el Piano Concerto Competition en Mannes College, Nueva York. A lo largo de su trayectoria musical ha trabajado con maestros como Ana Guijarro, Eldar Nebolsin, Ilmo Ranta, Yefim Bronfman y Arkady Aronov.

Profundamente interesado en la pedagogía del piano, Gabriel Escudero ha trabajado en la Manhattan School of Music de Nueva York, en la International School of Music Finland de Helsinki y en el FaceArt Institute of Music de Shanghái. También ha impartido clases magistrales en Estados Unidos, España, Finlandia, China y Hong-Kong.

En la actualidad realiza su actividad pedagógica en España, ocupando una cátedra de Piano en el Conservatorio Superior de Música de Murcia.