Se pide precaución en la A-30, a la altura del Aeropuerto, debido a un vehículo ardiendo

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' ha pedido precaución a los vehículos que circulen en la autovía A-30, a la altura del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, debido a que un turismo se encuentra ardiendo.

En concreto, el vehículo siniestrado se encuentra en el punto kilométrico 161 de A-30, de Cartagena Murcia, a la altura de la salida al aeropuerto de Corvera. Afortunadamente, no hay que lamentar heridos, ya que sus ocupantes han podido salir del turismo.