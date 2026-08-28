Piedad Bonnett, Premio Internacional de las Letras ExLibris Murcia 2026

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, junto a otras autoridades y los organizadores de la IX Semana Internacional de las Letras ExLibris Murcia. - CARM

MURCIA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La escritora colombiana Piedad Bonnett ha sido reconocida con el Premio Internacional de las Letras ExLibris Murcia 2026, uno de los galardones de la Semana Internacional de las Letras de la Región, que celebrará su novena edición del 21 al 27 de septiembre con la participación de más de 160 autores, poetas y artistas.

El festival, impulsado por el Gobierno regional, distinguirá también a la librería Lello de Oporto con el Premio Fomento a la Lectura y a Norma Editorial con el Premio Editorial ExLibris Murcia 2026.

Bonnett, poetisa, novelista, dramaturga y crítica literaria colombiana, ha sido reconocida, entre otros galardones, con el Premio Reina Sofía de Poesía, según ha informado la Comunidad.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, ha anunciado los galardones durante la presentación de la nueva edición del festival, que reunirá a más de 160 autores, poetas y artistas en decenas de actividades repartidas por distintos espacios de la ciudad de Murcia.

La programación incluirá conferencias, mesas redondas, presentaciones de libros, paseos literarios, cine, música y poesía, con el objetivo de convertir la ciudad en un punto de encuentro entre lectores y creadores.

Conesa ha señalado que ExLibris Murcia "volverá a convertir a Murcia en un lugar que rezumará literatura por sus cuatro costados" y ha destacado el papel del festival en la promoción de la lectura.

La consejera ha explicado asimismo que los tres premios de esta edición son "merecidos" y se suman a una relación de galardonados que incluye a autores como Javier Cercas, Soledad Puértolas, Amin Maalouf y Enrique Vila-Matas, así como a instituciones y editoriales como la Feria del Libro de Madrid, la Biblioteca Nacional, Anagrama, Santillana, Alfaguara o Larousse.

La Semana Internacional de las Letras de la Región cuenta con la colaboración de la Asociación Cultural 'Hay un tigre detrás de ti', el Ayuntamiento de Murcia, la Universidad de Murcia y la Fundación Mediterráneo, entre otras entidades.