La Piscina Municipal de Santomera pasa a llevar el nombre de Diego Mira Albadalejo

El Ayuntamiento ha celebrado este sábado el acto institucional de inauguración de la nueva denominación de la instalación deportiva - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

La Piscina Municipal de Santomera ya lleva oficialmente el nombre de Diego Mira Albadalejo. El Ayuntamiento ha celebrado este sábado el acto institucional de inauguración de la nueva denominación de la instalación deportiva, un reconocimiento a la trayectoria de uno de los deportistas más destacados de la historia del municipio y a su contribución a proyectar el nombre de Santomera en el ámbito nacional e internacional.

Esta nueva denominación fue aprobada por unanimidad por el Pleno municipal y supone un homenaje a un deportista que se ha convertido en referente gracias a una carrera marcada por el esfuerzo, la constancia y la excelencia deportiva.

El alcalde de Santomera, Víctor Martínez, destacó durante el acto que este reconocimiento responde al compromiso del Ayuntamiento de poner en valor el talento local y respaldar a quienes, con su trabajo y dedicación, contribuyen a engrandecer el nombre del municipio. "Nuestros deportistas son grandes embajadores de Santomera y representan los valores del esfuerzo, la superación y el compromiso. Diego es un magnífico ejemplo de todo ello", señaló.

El acto contó con la presencia de familiares, amigos, representantes de clubes deportivos, miembros de la corporación municipal y vecinos y vecinas que quisieron acompañar al nadador santomerano en esta jornada.

Nacido en Santomera el 5 de septiembre de 2001, Diego Mira inició su trayectoria deportiva en la Escuela Municipal de Natación, precisamente en la instalación que desde ahora lleva su nombre. Desde entonces ha construido una carrera deportiva que le ha permitido consolidarse entre los mejores nadadores españoles de su generación, logrando numerosos títulos nacionales y representando a España en competiciones de primer nivel.

"Detrás de cada éxito deportivo hay siempre muchas horas de esfuerzo, sacrificio y apoyo familiar. Este reconocimiento también quiere poner en valor a todas las personas que han acompañado a Diego en su trayectoria", afirmó el alcalde.

En esta línea, subrayó que "las administraciones debemos reconocer a quienes merecen nuestro agradecimiento y admiración. Diego reúne méritos más que suficientes para que la piscina en la que comenzó a nadar lleve para siempre su nombre".

OBJETIVO LOS ÁNGELES 2028

Diego Mira ha representado este verano a la selección española en los Campeonatos de Europa, donde compitió en las pruebas de 200 espalda y 400 estilos, así como en los Juegos del Mediterráneo. El nadador forma parte del programa 'Objetivo Los Ángeles 2028', la iniciativa del Gobierno regional para respaldar a los deportistas con mayor proyección internacional y opciones de competir en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Ha conquistado dos títulos de campeón de España de 400 estilos y ha establecido un récord de España en piscina corta. Además, suma cuatro medallas de plata y un bronce en los Campeonatos de España. En el ámbito internacional, firmó una sexta posición en la final europea de 400 estilos y alcanzó las semifinales de los 200 estilos, resultados que le sitúan entre los principales especialistas españoles en pruebas de estilos y espalda.