Las piscinas municipales de Murcia reciben más de 74.090 usuarios en 2025, un 9,79% más que el año anterior

MURCIA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia, a través de la Concejalía de Deportes que dirige Miguel Ángel Noguera, ha hecho balance de la temporada de verano en las piscinas municipales del municipio, que han registrado un total de 74.090 usuarios en 2025. Esta cifra supone un incremento del 9,79 por ciento respecto al año anterior, con 6.607 accesos más que en 2024.

El concejal de Deportes ha destacado que "los datos reflejan que las piscinas municipales siguen siendo uno de los servicios más valorados por nuestros vecinos y vecinas, y el esfuerzo del Ayuntamiento por mejorar instalaciones y ampliar la oferta está dando resultados muy positivos".

Entre las instalaciones que más han incrementado su uso destaca la piscina de Alquerías, que ha multiplicado por más de tres su número de usuarios, pasando de 1.097 en 2024 a 3.776 en 2025, lo que supone un crecimiento del 244 por ciento. También Puente Tocinos ha experimentado una notable subida, con 1.083 usuarios más y un aumento del 18,8 por ciento, mientras que El Palmar ha sumado 1.128 usuarios, un 45,9 por ciento más.

En términos generales, el número de menores que han asistido a las piscinas municipales ha crecido un 19,12 por ciento con 5.375 participantes más. Destaca especialmente la cifra de las Escuelas de Verano, que han registrado un incremento del 166 por ciento, pasando de 1.304 a 3.475 usuarios.

Noguera ha subrayado que "vamos a seguir trabajando para que cada verano más familias de Murcia puedan disfrutar de unas piscinas accesibles, seguras y con una programación pensada tanto para el ocio como para el aprendizaje".

Cabe destacar también que, han contado con actividades específicas de natación, las piscinas Infante y Mar Menor con 800 plazas en el mes de julio y 570 en la piscina de Espinardo en julio y agosto. El Ayuntamiento de Murcia valora muy positivamente estos datos, que confirman "la importancia de las piscinas municipales como espacios de encuentro, convivencia y promoción de hábitos de vida saludables durante el verano", destacan desde el consistorio.