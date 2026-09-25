El 'Plan ClimaTIZA' destina siete millones a los ayuntamientos para obras que mitiguen el calor en los colegios

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, presenta el 'Plan ClimaTIZA' en la Federación de Municipios - CARM

MURCIA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de la Región de Murcia podrán destinar los siete millones que prevé la primera fase de inversiones del 'Plan ClimaTIZA' de la Comunidad a impulsar actuaciones para crear aulas "más confortables, eficientes y sostenibles", según ha anunciado este viernes el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, tras reunirse con el presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, Víctor Manuel López; el secretario general de la Federación de Municipios, Antonio Moreno; y la vicepresidenta segunda, Catalina Herrero.

Las acciones incluyen iniciativas como el aumento de la potencia eléctrica, mejora de la instalación eléctrica y de la envolvente, instalación de sistemas de protección solar como toldos, aislamiento en fachadas y techos, colocación de sistemas fotovoltaicos, instalación de sistemas de climatización y creación de sombras en zonas exteriores colocando pérgolas, han informado desde el Ejecutivo regional.

Marín ha explicado que "la Consejería realizará una auditoría de las necesidades reales de cada centro y los ayuntamientos decidirán en cuales se van a invertir la cantidad que les corresponda".

De este modo, esta primera fase de inversiones se destinará a ayuntamientos a través de subvenciones directas que se gestionarán antes de final de año para que las obras estén en marcha a principios de año.

La cantidad asignada a cada Ayuntamiento se calculará teniendo en cuenta el número de aulas de colegios públicos del municipio y, además, se añadirá una cantidad fija que compense la cuantía de los ayuntamientos más pequeños, con un mínimo de 25.000 euros.

Estas actuaciones, que forman parte de la primera fase del plan, permitirán que las aulas sean más confortables y saludables y reducirán el consumo eléctrico de los centros.

El 'Plan ClimaTIZA', dotado con 89 millones de euros, contempla que todas las aulas de los centros educativos estén a una temperatura adecuada y la previsión es que esté completamente finalizado en 2030.

El plan contempla una primera línea de actuación, con 19 millones, para realizar auditorías energéticas, mejorar las potencias eléctricas de los centros que lo requieran y aplicar medidas urgentes frente al calor en aquellos casos que necesiten intervenciones más complejas.

Además, se invertirán otros 70 millones de euros en una segunda fase destinada a dotar a los centros de sistemas de climatización modernos y eficientes, al tiempo que se continuará avanzando en la mejora energética de las infraestructuras educativas.

Marín ha resaltado que "es el plan más ambicioso de la historia de la Región en esta materia".

Esta iniciativa complementa las intervenciones en infraestructuras realizadas en los últimos seis años, con una inversión de cerca de 80 millones de euros en actuaciones integrales en un centenar de centros, como mejora de cubiertas, retirada de fibrocemento, renovación de carpinterías exteriores, instalación de placas solares o sistemas de climatización.