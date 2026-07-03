El Plan Copla decreta la bandera roja en la playa de Cala Reona (Cartagena) y la amarilla en otras seis zonas de baño

Consejos para un baño seguro emitidos por el Plan Copla - CENTRO DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS '1-1-2'

MURCIA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los puestos de vigilancia de playas del Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar de la Región de Murcia (Plan Copla) han iniciado la jornada de este viernes izando las banderas roja y amarilla en siete zonas de baño ubicadas en los municipios de Águilas, Cartagena, La Unión y Mazarrón.

Según la información facilitada a tiempo real por el Centro de Coordinación de Emergencias, el servicio de vigilancia ha izado la bandera roja, que prohíbe de forma expresa el baño, en la playa de Cala Reona, en el término municipal de Cartagena.

Asimismo, los efectivos de salvamento mantienen la bandera amarilla, que determina la necesidad de mantener una precaución especial por las condiciones marítimas, en otros dos puntos de la costa cartagenera, como son las playas de Las Sirenas y Calblanque.

Por su parte, en el municipio de Águilas, los vigilantes han establecido también la bandera amarilla en las playas de Matalentisco y La Carolina. En el caso del municipio de La Unión, la bandera amarilla ondea en la playa del lastre de Portmán y en Mazarrón, en la playa de Percheles.