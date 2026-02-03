Plan EXE de Cultura inaugura esta semana muestras de Nora Gallego, Antonio Tapia, Katarzyna Rogowicz y Giuliana Grippo

Cartel de la exposición 'Bienvenido al purgatorio', de Nora Gallego, en Lorquí - COMUNIDAD

MURCIA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Espacios Expositivos (EXE) de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes arranca febrero con la inauguración, entre el jueves y el viernes, de cuatro nuevas muestras de los artistas Nora Gallego, Antonio Tapia, Katarzyna Rogowicz y Giuliana Grippo.

El Ayuntamiento de Lorquí ha seleccionado el proyecto 'Bienvenido al purgatorio' de Gallego; el de Archena, 'Pareidolia' de Tapia; el de Abarán, 'Amor' de Rogowicz; y el de Blanca, 'Paisajes corpóreos' de Grippo.

Estas exposiciones forman parte de las 48 muestras de 47 artistas que se celebrarán en 25 municipios hasta el mes de julio dentro del Plan EXE, que cuenta con un presupuesto de 200.000 euros.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), Manuel Cebrián, indicó que "con el Plan EXE incrementamos la cantidad y la calidad de las exposiciones que llegan a las salas municipales, y los ayuntamientos adheridos son los encargados de seleccionar las propuestas que mejor se adaptan a la oferta cultural. Además, se apoya a nuestros creadores facilitándoles la realización y exposición de sus proyectos".

En este sentido, el Ayuntamiento de Lorquí abre al público este jueves 'Bienvenido al purgatorio', de Nora Gallego, en la Sala José Antonio Barítono del Centro de Promoción Cultural Maestro Rodrigo. La instalación ofrece una reinterpretación contemporánea del purgatorio como un espacio de tránsito emocional y perceptivo, e invita al espectador a una reflexión entre la vigilancia y la mirada. La exposición se podrá visitar hasta el 4 de marzo, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas.

También el jueves, el Ayuntamiento de Archena inaugura 'Pareidolia', de Antonio Tapia, en la Sala Inocencio Medina Vera del museo de la localidad.

La exposición propone un recorrido por la capacidad humana de reconocer formas y figuras en lo desconocido y se podrá visitar hasta el 12 de abril, en las mañanas de martes a domingo, en horario de 10.00 a 13.00 horas, y en las tardes de martes a viernes, de 16.00 a 19.00 horas.

Ya el viernes abre sus puertas, en el Edificio CIMA del Ayuntamiento de Abarán, la exposición 'Amor', que supone un recorrido por el universo creativo de Katarzyna Rogowicz, artista multidisciplinar cuya obra fusiona emoción, memoria e identidad. La muestra podrá visitarse hasta el 10 de marzo, de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas.

Por último, también el viernes, el Ayuntamiento de Blanca inaugura en la Sala de Exposiciones Villa de Blanca 'Paisajes corpóreos', de Giuliana Grippo.

La muestra es una investigación en la que se entrelazan territorio, cuerpo y memoria para explorar la relación sensible entre la artista y el paisaje del Valle de Ricote, y se podrá disfrutar hasta el 6 de marzo, los viernes, sábados y domingos, de 17.30 a 19.30 horas.