El Plan Foresta impulsa una plantación inclusiva junto a Talentismo en el Jardín de las Tres Copas

Las personas con TEA de la asociación han participado en la plantación de 22 nuevos árboles
Las personas con TEA de la asociación han participado en la plantación de 22 nuevos árboles - AYUNTAMIENTO DE MURCIA
Europa Press Murcia
Publicado: sábado, 25 abril 2026 10:00
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MURCIA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Murcia sigue avanzando en la ampliación de su infraestructura verde con una nueva actuación del Plan Foresta, en el Jardín de las Tres Copas y de la mano de la asociación Talentismo. La iniciativa incorpora un componente social e inclusivo al implicar directamente a usuarios con trastorno del espectro autista (TEA) en la plantación del arbolado, reforzando así el carácter participativo de este proyecto impulsado por la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, que dirige José Guillén.

Con esta intervención, el municipio alcanza los 36.863 árboles plantados, tras la incorporación de 22 nuevos ejemplares seleccionados por su adaptación al entorno urbano y su capacidad para mejorar las condiciones ambientales.

En concreto, se han plantado dos brachychiton acerifolius, cinco paulownias, nueve ceratonias y seis bauhinias. La actuación permitirá generar nuevas zonas de sombra, incrementar la biodiversidad y favorecer un mayor confort térmico en este espacio público.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha señalado que "el Plan Foresta está demostrando que la transformación verde de Murcia también puede ser una herramienta de cohesión social, integrando a colectivos y asociaciones en un proyecto común que mejora la ciudad desde múltiples perspectivas". En esta línea, ha destacado que "acciones como esta permiten acercar la naturaleza a las personas y hacerlas partícipes de un proceso que podrán ver crecer con el tiempo".

La plantación se ha llevado a cabo por técnicos del Servicio de Parques y Jardines junto a los usuarios de Talentismo, en un entorno muy próximo a la sede de la asociación. Esta cercanía facilitará que los participantes puedan seguir la evolución de los árboles y reforzar su vínculo con el espacio, fomentando valores de cuidado, responsabilidad y respeto por el medio ambiente.

"El Plan Foresta continúa así consolidándose como una estrategia clave para avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible, resiliente y habitable, con actuaciones que incrementan la masa arbórea, al tiempo que promueven la implicación activa de la ciudadanía", destacan fuentes municipales.

ESPECIES AUTÓCTONAS Y DE ALTO VALOR AMBIENTAL

Las especies seleccionadas para esta plantación responden a criterios técnicos de adaptación al clima mediterráneo semiárido de Murcia, combinando resistencia, valor ambiental y diversidad paisajística.

El brachychiton destaca por su tolerancia a la sequía una vez establecido y su valor ornamental; la paulownia presenta un crecimiento rápido y una elevada capacidad de captación de CO2, contribuyendo a generar sombra en menor tiempo; el algarrobo (Ceratonia siliqua), especie autóctona, ofrece gran resistencia a la aridez, bajo requerimiento hídrico y un papel relevante en la mejora del suelo; mientras que la bauhinia aporta diversidad estética y buena adaptación a entornos urbanos.

Esta combinación garantiza un impacto positivo a largo plazo tanto en la calidad del aire como en el paisaje urbano, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los vecinos y a mitigar los efectos del cambio climático. Desde su puesta en marcha, el Plan Foresta ha contribuido a absorber más de 7,3 millones de kilos de CO2.

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