El Plan Foresta impulsa una plantación inclusiva junto a Talentismo en el Jardín de las Tres Copas

Las personas con TEA de la asociación han participado en la plantación de 22 nuevos árboles - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Murcia sigue avanzando en la ampliación de su infraestructura verde con una nueva actuación del Plan Foresta, en el Jardín de las Tres Copas y de la mano de la asociación Talentismo. La iniciativa incorpora un componente social e inclusivo al implicar directamente a usuarios con trastorno del espectro autista (TEA) en la plantación del arbolado, reforzando así el carácter participativo de este proyecto impulsado por la Concejalía de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, que dirige José Guillén.

Con esta intervención, el municipio alcanza los 36.863 árboles plantados, tras la incorporación de 22 nuevos ejemplares seleccionados por su adaptación al entorno urbano y su capacidad para mejorar las condiciones ambientales.

En concreto, se han plantado dos brachychiton acerifolius, cinco paulownias, nueve ceratonias y seis bauhinias. La actuación permitirá generar nuevas zonas de sombra, incrementar la biodiversidad y favorecer un mayor confort térmico en este espacio público.

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha señalado que "el Plan Foresta está demostrando que la transformación verde de Murcia también puede ser una herramienta de cohesión social, integrando a colectivos y asociaciones en un proyecto común que mejora la ciudad desde múltiples perspectivas". En esta línea, ha destacado que "acciones como esta permiten acercar la naturaleza a las personas y hacerlas partícipes de un proceso que podrán ver crecer con el tiempo".

La plantación se ha llevado a cabo por técnicos del Servicio de Parques y Jardines junto a los usuarios de Talentismo, en un entorno muy próximo a la sede de la asociación. Esta cercanía facilitará que los participantes puedan seguir la evolución de los árboles y reforzar su vínculo con el espacio, fomentando valores de cuidado, responsabilidad y respeto por el medio ambiente.

"El Plan Foresta continúa así consolidándose como una estrategia clave para avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible, resiliente y habitable, con actuaciones que incrementan la masa arbórea, al tiempo que promueven la implicación activa de la ciudadanía", destacan fuentes municipales.

ESPECIES AUTÓCTONAS Y DE ALTO VALOR AMBIENTAL

Las especies seleccionadas para esta plantación responden a criterios técnicos de adaptación al clima mediterráneo semiárido de Murcia, combinando resistencia, valor ambiental y diversidad paisajística.

El brachychiton destaca por su tolerancia a la sequía una vez establecido y su valor ornamental; la paulownia presenta un crecimiento rápido y una elevada capacidad de captación de CO2, contribuyendo a generar sombra en menor tiempo; el algarrobo (Ceratonia siliqua), especie autóctona, ofrece gran resistencia a la aridez, bajo requerimiento hídrico y un papel relevante en la mejora del suelo; mientras que la bauhinia aporta diversidad estética y buena adaptación a entornos urbanos.

Esta combinación garantiza un impacto positivo a largo plazo tanto en la calidad del aire como en el paisaje urbano, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los vecinos y a mitigar los efectos del cambio climático. Desde su puesta en marcha, el Plan Foresta ha contribuido a absorber más de 7,3 millones de kilos de CO2.