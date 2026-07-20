El Plan Industrial constituye el Comité Interdepartamental para supervisar su impulso, aplicación y seguimiento

Reunión constitutiva del Comité Interdepartamental del Plan Industrial de la Región de Murcia - CARM

MURCIA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Industrial de la Región de Murcia ha celebrado este lunes la sesión constitutiva de su Comité Interdepartamental, el órgano encargado de supervisar su impulso, aplicación y seguimiento. El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha presidido el primer encuentro del comité, del que forman parte 21 miembros de distintas áreas y órganos de la administración regional.

"Pasamos de la planificación a la ejecución coordinada, con una estructura de gobernanza que nos permitirá medir avances, detectar obstáculos y acelerar las actuaciones que necesita la industria", ha explicado el consejero, según han informado desde el Ejecutivo regional.

El comité está concebido como "el principal instrumento de coordinación entre las áreas de la Administración autonómica que intervienen de forma directa o indirecta en la política industrial", y nace con el objetivo de "reforzar la coordinación entre los distintos departamentos de la Administración regional y garantizar una ejecución eficaz, ordenada y evaluable de las medidas incluidas en la hoja de ruta industrial de la Región para la próxima década".

El Comité Interdepartamental cuenta con dos vicepresidencias, que ejercen el director general de Industria, Federico Miralles, y el del Instituto de Fomento, Joaquín Gómez. El resto hasta los 21 representantes que lo constituyen proceden de 15 direcciones generales y seis organismos, entidades o unidades vinculadas al desarrollo de proyectos, programas y actuaciones del Plan Industrial.

Forman ya parte del comité las direcciones generales competentes en Industria, Energía y Minas, Investigación, Universidades, Industria Agroalimentaria, Economía, Simplificación Administrativa, Formación Profesional, Programas Educativos, Trabajo, Ordenación del Territorio, Administración Local, Medio Ambiente, Agua, Logística, Autónomos y Economía Social.

A ellas se suman los representantes del Instituto de Fomento, la Fundación Séneca, el Servicio Regional de Empleo y Formación, el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, la Agencia de Transformación Digital y la Oficina de Gestión Técnica del Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035.

Juan María Vázquez ha subrayado que el comité "es ya el principal foro de coordinación ejecutiva y de dirección político-técnica del Plan Industrial, impulsándolo a través de la coordinación de todos los implicados en su implementación". El consejero también ha puesto el acento en que "supervisará sus avances y el grado de ejecución al tiempo que analizará regularmente tanto el cumplimiento de sus objetivos como la evolución de los indicadores estadísticos asociados".

Vázquez ha explicado que su activación "abre la puerta a la constitución a corto plazo del Consejo Asesor Regional de Industria, que también contempla el documento del Plan Industrial".

El Comité Interdepartamental centra su actuación ya en identificar posibles obstáculos administrativos, normativos o presupuestarios para su ejecución y tiene la potestad de crear grupos de trabajo relacionados con el propio Plan Industrial, del que el consejero ha remarcado que "no es un documento estático, sino una estrategia viva que debe adaptarse a los cambios tecnológicos, energéticos, económicos y geopolíticos, y en esa labor este organismo va a ser clave".

La creación del Comité Interdepartamental no supondrá incremento del gasto público, ya que su funcionamiento se desarrollará con los recursos humanos y materiales existentes en la consejería competente en materia de industria.

UN PLAN CON SIETE GRANDES EJES DE ACTUACIÓN

El Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035 se articula en torno a siete grandes objetivos, repartidos en otros tantos ejes para conseguir una industria más robusta, más innovadora y tecnológica, con más empleo, más internacional, más distribuida territorialmente, más sostenible y más conectada.

Juan María Vázquez ha señalado que "la Región de Murcia cuenta con una industria fuerte, competitiva y con capacidad para seguir ganando peso en España y en Europa", y ha añadido que "este comité nos permitirá alinear todas las políticas públicas para que la industria regional crezca, atraiga inversión, incorpore innovación, genere empleo cualificado y avance en sostenibilidad".