El Plan Industrial de la Región fija en 100.000 los empleos del sector para 2035

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, entrega el Plan Industrial Región de Murcia 2026-2035, al presidente del Senado, Pedro Rollán. - CARM

MURCIA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia prevé crear más de 15.000 nuevos empleos industriales hasta 2035 y alcanzar los 100.000 puestos de trabajo en el sector a través del nuevo Plan Industrial de la Región de Murcia 2026-2035, que contempla además otras 40.000 oportunidades vinculadas al relevo generacional durante la próxima década.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha entregado este martes el documento al presidente del Senado, Pedro Rollán, durante un encuentro en el que ha defendido que el crecimiento de la industria regional debe traducirse en oportunidades laborales para los jóvenes, según ha informado la Comunidad.

El plan contempla una inversión pública directa de al menos 1.731 millones de euros y prevé movilizar hasta 16.675 millones durante los próximos diez años. Asimismo, establece como objetivo elevar hasta 30.000 las matriculaciones en enseñanzas industriales y tecnológicas de FP y Universidad, frente a las 23.108 tomadas como referencia.

Vázquez ha señalado que la estrategia pretende favorecer una industria que genere empleo "de calidad" y permita a los jóvenes acceder a un trabajo con el que puedan "ganar autonomía y construir su propia vida".

El documento se presenta en un contexto de crecimiento de la actividad industrial en la Región. La cifra de negocios del sector aumentó un 9,8% interanual durante el primer semestre de 2026, frente al 4,2% registrado de media en España, según los datos aportados por el Gobierno regional.

Asimismo, la producción industrial de la Región creció un 5,1% entre enero y julio de 2026 en términos interanuales, frente al 1,3% del conjunto del país.

La industria representa actualmente el 20% del valor añadido bruto (VAB) regional, frente al 15,6% nacional, con una aportación de 7.725,6 millones de euros, equivalente al 3,4% del VAB industrial de España.

En materia de empleo, el sector industrial alcanzó en agosto los 91.442 afiliados a la Seguridad Social, tras incorporar 2.844 trabajadores en un año, lo que supone un aumento del 3,2%, frente al 2% registrado por la industria española.

El consejero ha situado entre las prioridades del plan el incremento de la cualificación y la formación vinculada a las necesidades de las empresas, así como la mejora de las condiciones laborales y salariales para favorecer el relevo generacional del sector.