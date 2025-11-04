Plan Industrial unirá innovación, robotización y logística para aportar valor añadido a pequeñas y medianas industrias

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, inaugura el foro 'La Industria del futuro: Retos y alianzas', organizado por el diario La Opinión y la Fundación Isaac Peral - COMUNIDAD

MURCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo Plan Industrial de la Región de Murcia contempla el refuerzo de un modelo que aúne innovación, robotización y logística para generar un mayor valor añadido a las pequeñas y medianas industrias. Así lo ha anunciado este martes el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, durante la celebración de un foro sobre el Plan, donde también afirmó la intención de su departamento de contar antes de fin de año con un primer borrador del documento.

"La industria actual no es ya solo una fábrica, sino una red de innovación, logística, ingeniería, digitalización y talento", ha explicado Juan María Vázquez ante los representantes de las principales organizaciones del sector.

Según el consejero, "esa conexión entre lo productivo y lo tecnológico, entre lo tangible y lo intelectual es lo que nos hará crecer de verdad".

Como ejemplo, ha citado una firma dedicada al sector del mueble "que no solo fabrica un producto de gran calidad, sino que incorpora diseño, tecnología, análisis de datos y servicios personalizados de postventa".

A juicio del responsable de las políticas de Industria en el Ejecutivo regional, será esa combinación que contempla y alienta el Plan Industrial "la que nos permita hacer crecer a los servicios, y éstos a su vez harán crecer a la industria a través de la generación de más valor añadido a lo que producimos, ofreciendo nuevas oportunidades a nuestras pequeñas y medianas industrias para que crezcan, se diversifiquen y compitan en mejores condiciones".

Vázquez asegura que el objetivo final es "contar con una industria robusta, capaz de resistir los cambios globales, pero también de liderarlos. Queremos un sector más moderno, más digital, más sostenible y con más talento".

En este sentido, ha recordado que la industria "ofrece más de 60.000 oportunidades de empleo en los próximos años, y por ello el documento también impulsará programas de formación y empleo adaptados a las nuevas demandas del sector, al tiempo que trabaja en despertar las vocaciones industriales y tecnológicas necesarias para cubrirlas".

El consejero Juan María Vázquez también ha desvelado que el Plan Industrial tiene como objetivo convertir el actual polo industrial del Valle de Escombreras en Cartagena en un 'valle verde', "en un referente europeo de la industria limpia del futuro, un espacio en el que crecimiento y sostenibilidad avancen juntos".

Este 'valle verde' será, según Vázquez, "un ecosistema de innovación, energía y sostenibilidad, con proyectos de hidrógeno verde, amoniaco verde, biocombustibles y generación de energías renovables a gran escala".

Allí se concentrarán los esfuerzos de descarbonización de sectores más complicados de descarbonizar, "como son el petroquímico, la siderurgia o el transporte pesado, a su vez esenciales para nuestro empleo y crecimiento".

"La respuesta que aportamos a través del plan es clara: hay que reindustrializar con criterios de sostenibilidad y competitividad, y las inversiones de 1.000 millones asociadas a la transformación del Valle de Escombreras permitirán reducir emisiones, generar empleo cualificado y atraer nuevas empresas tecnológicas", destaca.

Para finalizar, Juan María Vázquez ha insistido en la idea de que el Plan Industrial "está pensado principalmente para nuestros jóvenes, porque detrás de cada industria hay muchas familias, detrás de cada proyecto energético hay empleos. Y detrás de cada decisión industrial hay una oportunidad para seguir creciendo como región, construyendo la industria del futuro, fuerte, sostenible y eficiente".

Durante el acto, también se ha presentado la nueva marca '+Industria', elaborado conjuntamente la Fundación Isaac Peral y el Gobierno regional, que simboliza el "compromiso conjunto por fortalecer, modernizar y posicionar el tejido industrial regional como motor económico, tecnológico y sostenible".

Esta iniciativa se enmarca en el Plan Industrial de la Región de Murcia, que persigue consolidar a la comunidad como uno de los principales polos de desarrollo industrial del país, alineado con la estrategia europea de reindustrialización verde y digital.

La marca nace con el objetivo de reforzar la visibilidad y la competitividad de las industrias regionales, proyectando una imagen cohesionada, moderna e innovadora del sector.

Esta identidad aspira a ser un sello de identidad y calidad que agrupe a las industrias bajo un mismo propósito: generar más empleo, avanzar en la modernización tecnológica y contribuir a una economía más sostenible y equilibrada.