'Plan B: Ritmo Joven' ofrece casi una veintena de actividades para los jóvenes de Santomera

Manolo Gálvez, concejal de Juventud, presentó la programación en el Espacio Joven junto a María Luisa Barreda del Olmo, responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno
Manolo Gálvez, concejal de Juventud, presentó la programación en el Espacio Joven junto a María Luisa Barreda del Olmo, responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA
Europa Press Murcia
Publicado: sábado, 14 marzo 2026 13:27
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SANTOMERA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera ha puesto en marcha una nueva edición de 'Plan B: Ritmo Joven', una iniciativa que ofrece cerca de una veintena de actividades dirigidas a jóvenes del municipio durante los meses de marzo, abril, mayo y junio.

El programa, diseñado a partir de las propuestas de los jóvenes, busca fomentar el ocio saludable entre los adolescentes de Santomera, El Siscar y La Matanza.

Manolo Gálvez, concejal de Juventud, presentó la programación en el Espacio Joven junto a María Luisa Barreda del Olmo, responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno; y una representación de corresponsales juveniles.

Gálvez ha destacado la apuesta municipal por ofrecer alternativas de tiempo libre atractivas y adaptadas a los intereses de la juventud. "Hemos escuchado a los jóvenes de nuestro municipio y hemos adaptado sus gustos a los talleres y actividades que componen esta programación", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado que los corresponsales juveniles desempeñan un papel clave en el desarrollo de este plan al acercar estas propuestas a los estudiantes y contribuir a su difusión entre la población joven.

La programación ha comenzado este sábado, 14 de marzo, con la actividad 'Manga Experience' y se extenderá hasta el sábado 11 de julio. Durante estos meses se desarrollarán propuestas muy diversas, que abarcan desde actividades acuáticas y deportivas hasta talleres culinarios y experiencias de ocio creativo.

Además de celebrarse en Santomera, el programa incluye varias excursiones a diferentes destinos, entre los que se encuentran Sierra Nevada, San Pedro del Pinatar o el parque acuático Aqua Natura. Todas las actividades son gratuitas, requieren inscripción previa y están dirigidas principalmente a jóvenes a partir de 12 años.

El Plan Corresponsables está cofinanciado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la promoción de un ocio educativo, participativo y saludable entre la juventud del municipio.

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