'Plan B: Ritmo Joven' ofrece casi una veintena de actividades para los jóvenes de Santomera

Manolo Gálvez, concejal de Juventud, presentó la programación en el Espacio Joven junto a María Luisa Barreda del Olmo, responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera ha puesto en marcha una nueva edición de 'Plan B: Ritmo Joven', una iniciativa que ofrece cerca de una veintena de actividades dirigidas a jóvenes del municipio durante los meses de marzo, abril, mayo y junio.

El programa, diseñado a partir de las propuestas de los jóvenes, busca fomentar el ocio saludable entre los adolescentes de Santomera, El Siscar y La Matanza.

Manolo Gálvez, concejal de Juventud, presentó la programación en el Espacio Joven junto a María Luisa Barreda del Olmo, responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno; y una representación de corresponsales juveniles.

Gálvez ha destacado la apuesta municipal por ofrecer alternativas de tiempo libre atractivas y adaptadas a los intereses de la juventud. "Hemos escuchado a los jóvenes de nuestro municipio y hemos adaptado sus gustos a los talleres y actividades que componen esta programación", ha señalado.

Asimismo, ha subrayado que los corresponsales juveniles desempeñan un papel clave en el desarrollo de este plan al acercar estas propuestas a los estudiantes y contribuir a su difusión entre la población joven.

La programación ha comenzado este sábado, 14 de marzo, con la actividad 'Manga Experience' y se extenderá hasta el sábado 11 de julio. Durante estos meses se desarrollarán propuestas muy diversas, que abarcan desde actividades acuáticas y deportivas hasta talleres culinarios y experiencias de ocio creativo.

Además de celebrarse en Santomera, el programa incluye varias excursiones a diferentes destinos, entre los que se encuentran Sierra Nevada, San Pedro del Pinatar o el parque acuático Aqua Natura. Todas las actividades son gratuitas, requieren inscripción previa y están dirigidas principalmente a jóvenes a partir de 12 años.

El Plan Corresponsables está cofinanciado por el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Con esta iniciativa, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con la promoción de un ocio educativo, participativo y saludable entre la juventud del municipio.