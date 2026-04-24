El Plan Sombra del Ayuntamiento de Murcia instalará 31 nuevos toldos en 29 centros educativos

Archivo - Plan Sombra en el CEIP Los Rosales de El Palmar (Archivo) - AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo

MURCIA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Murcia ha adjudicado la instalación de 31 nuevos toldos en 29 centros educativos de barrios y pedanías a través del Plan Sombra, con un presupuesto de 339.726,17 euros, que permitirá acondicionar cerca más de 3.000 metros cuadrados y beneficiará a alrededor de 10.000 alumnos, tanto en barrios como en pedanías.

Así, esta nueva actuación se suma a la realizada en los últimos meses, que ha permitido que otros 40 centros educativos del municipio hayan comenzado el curso escolar 2025/26 estrenando nuevos sombrajes.

Del total de los 31 toldos previstos, cuatro de ellos van destinados a dos centros educativos de El Palmar, el CEIP 'Pintor Pedro Cano' y el 'Ciudad de la Paz', ya que cuentan con mayor superficie que otros centros y, por tanto, más alumnos matriculados a los que poder ofrecer sombra en los patios, según han informado dede el consistorio.

"Esta nueva adjudicación consolida el Plan Sombra como una política pública estructural y continuada, diseñada para dar respuesta a las altas temperaturas y favorecer el uso normalizado de los espacios exteriores de los centros educativos durante todo el curso escolar", ha explicado la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López.

Las actuaciones adjudicadas incluyen 18 instalaciones de lona tensada de carácter fijo y 13 sistemas móviles de cubrición corredera. Ambos tipos de instalaciones estarán fabricados en tejido microperforado para generar un efecto túnel que logra una disminución aproximada de 12 grados de temperatura en los espacios y han sido seleccionados tras un estudio técnico individualizado que ha tenido en cuenta factores como orientación, soleamiento y características físicas de cada centro, garantizando soluciones eficaces y adaptadas a cada realidad.

TOLDOS EN CENTROS EDUCATIVOS DE PEDANÍAS

De los 31 nuevos elementos adjudicados, 27 se instalarán en colegios ubicados en pedanías. Así, estas infraestructuras permiten ampliar el uso educativo, deportivo, social y comunitario de los centros fuera del horario escolar.

Los 18 toldos tipo vela se van a instalar en 17 colegios ubicados en pedanías, y uno en la ciudad. El tipo vela son estructuras fijas de lona tensada que se colocan en altura y proporcionan sombra permanente, similares a grandes "velas" que protegen del sol de forma continua.

Estos toldos se instalarán en el CEIP Juan XXIII (El Ranero), con 661 alumnos; CEIP Francisco Giner de los Ríos (Santiago el Mayor), con 117; CEIP Pintor Pedro Cano (El Palmar), con 413; CEIP Ciudad de la Paz (El Palmar), con 419; CEIP Escuelas Nuevas (El Palmar), con 411; CEIP Pedro Pérez Abadía (Espinardo), con 237; CEIBas Salzillo (Espinardo), con 70; CEIP San Juan Bautista (Alquerías), con 165; CEIP María Auxiliadora (Cabezo de Torres), con 34; CEIP Virgen de la Fuensanta (La Alberca), con 288; CEI La Naranja (Beniaján), con 78; CEIP Antonio Díaz (Los Garres), con 474; CEIP Francisco Salzillo (Los Ramos), con 304; CEIP Contraparada (Javalí Nuevo), con 206; CEIP Maestro Enrique Laborda (Los Dolores), con 207; CEIP Vicente Medina (Sangonera la Seca), con 96; CEIP Virgen de Guadalupe (Guadalupe), con 800; CEIP Juan Carlos I (Llano de Brujas), con 450.

Los 13 toldos tipo guía correderos están previstos en 10 CEIP de pedanías, y tres en el casco urbano. Este modelo son sistemas móviles, que se pueden abrir o cerrar según se necesite, permite regular la sombra en función del momento del día o de las condiciones meteorológicas.

Estos se colocarán en el CEIP Juan de la Cierva (Casillas), con 462 alumnos; CEIP Los Álamos (El Carmen), con 215; CEIP Nicolás de las Peñas (Murcia), con 149; CEIP Andrés Baquero (Murcia), con 155; CEIP Pintor Pedro Cano (El Palmar), con 413; CEIP Ciudad de la Paz (El Palmar), con 419; CEIP Ramón Gaya (Puente Tocinos), con 211; CEIP Francisco Noguera Saura (San José de la Vega), con 307; CEIP San Félix (Zarandona), con 349; CEIP Carolina Codorniu (Churra), con 533; CEIP Rafael Nicolás Raya (Sangonera la Verde), con 513; CEIP Nuestra Señora de la Fuensanta (Beniaján), con 418; CEIP Torreteatinos (El Raal), con 161.

La edil de Educación, Belén López, ha señalado que la nueva estrategia de desestacionalización de las obras en los centros educativos ha favorecido que 40 colegios y más de 9.000 alumnos hayan comenzado el curso 2025/26 con otras 40 nuevas instalaciones de protección solar, tras una dotación de 400.000 euros, que aportan 4.000m2 de sombra para favorecer la práctica deportiva y otras actividades al alumnado, durante todo el curso académico.

Además, en estos momentos hay otro proyecto en tramitación para dotar a 12 nuevos colegios público con 40 elementos de sombra, con una dotación cercana a los 200.000 euros. Cinco de ellos están destinados a CEIP ubicados en el centro de la capital, y otros siete en colegios de Puente Tocinos, Sangonera La Seca, Monteagudo, Patiño, Barriomar, La Arboleja y La Albatalía, beneficiando a un total de 2.021 alumnos

Para la instalación de estas infraestructuras de protección solar, desde la concejalía de Educación se realiza previamente un estudio pormenorizado para determinar la ubicación más adecuada y eficaz, como son las condiciones físicas y climáticas, así como de soleamiento y orientación de espacios al aire libre de los colegios.

En solo dos años, el Plan Sombra habrá llegado a 84 centros educativos del municipio, con una inversión total de más de millón de euros.

"El Plan Sombra no es una actuación puntual, sino una prioridad clara del equipo de Gobierno, pensada para transformar de manera real y progresiva las condiciones en las que se desarrolla la vida escolar y comunitaria en nuestros centros", ha subrayado Belén López.