Una plantación de 60 sabinas de dunas reforzará la única población regional de esta especie en el Pinar del Coterillo

Entorno del Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar donde se van a plantar los ejemplares de sabina de dunas. - CARM

MURCIA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Parque Regional de las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar acoge mañana domingo, 15 de noviembre, una jornada de voluntariado ambiental en la que se plantarán 60 ejemplares de sabina de dunas (Juniperus turbinata) para reforzar la única población conocida de esta especie en la Región de Murcia, localizada en el Pinar del Coterillo.

La actividad está promovida por la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, en colaboración con el Grupo Scout Hipocampo 503, y se enmarca en las actuaciones de conservación y recuperación de esta especie amenazada, característica de los ecosistemas dunares del litoral mediterráneo.

En la jornada participarán unos 20 voluntarios, junto a dos educadores ambientales del Parque Regional y un agente medioambiental de la comarca. Los participantes se distribuirán en distintos grupos y zonas de plantación con el objetivo de minimizar cualquier posible afección sobre este espacio especialmente sensible.

Los 60 ejemplares que se utilizarán en la actuación proceden de la Unidad de Producción de Planta del Centro de Conservación de Flora Silvestre y de los Recursos Genéticos Forestales de la Región de Murcia.

Y es que, la sabina de dunas está catalogada en peligro de extinción en la Región de Murcia y presenta un carácter relicto. Su única población regional conocida se encuentra en el Pinar del Coterillo, donde durante las últimas décadas se han desarrollado diferentes actuaciones de refuerzo poblacional que han contribuido al incremento de sus efectivos.

La plantación se desarrolla en el marco del Plan de Recuperación de la Sabina de Dunas, y de las medidas contempladas en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional para la conservación de especies clave de flora.

Además, el Pinar del Coterillo alberga el hábitat de interés comunitario prioritario denominado 'Dunas litorales con Juniperus spp.', considerado de especial valor ecológico por su singularidad y su escasa representación.

La jornada permitirá también acercar a los participantes al conocimiento de la biodiversidad del Parque Regional y favorecer la sensibilización y la participación ciudadana en la conservación de los espacios naturales protegidos.