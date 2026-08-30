Una plataforma geoespacial mejorará la gestión de recursos contra incendios forestales

Los bomberos forestales de la Comunidad utilizan esta campaña la plataforma tecnológica para mejorar la gestión, coordinación y seguimiento de los recursos de la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales de la Región de Murcia. - CARM

MURCIA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma ha incorporado durante la actual campaña de prevención y extinción de incendios forestales una nueva plataforma tecnológica para mejorar la gestión, coordinación y seguimiento de los recursos de la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales de la Región de Murcia.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, destacó que "la herramienta integra en un único entorno digital la información operativa y geográfica necesaria para gestionar una emergencia. De esta forma, permite conocer en tiempo real la ubicación y disponibilidad de los medios, visualizar incidentes sobre el territorio, planificar rutas y organizar la intervención de los recursos desplegados".

La solución utiliza la tecnología de Sistemas de Información Geográfica, conocida como tecnología SIG o GIS, desarrollada por Esri, compañía de referencia internacional en herramientas de información geoespacial y cartografía digital.

Sobre esta tecnología, la empresa gallega Vexiza ha creado el software específico, adaptado posteriormente a las necesidades operativas del servicio regional. Orthem, como empresa adjudicataria del servicio en la Región de Murcia, propuso la incorporación de esta plataforma y contó con Vexiza como socio tecnológico para su desarrollo e implantación.

Por su parte, la Comunidad, como responsable de la dirección y supervisión del servicio, definió los requerimientos funcionales y operativos que debía cumplir la herramienta para responder a las características del dispositivo regional.

Entre sus principales prestaciones se encuentra la posibilidad de visualizar sobre un mapa interactivo los recursos terrestres y aéreos, consultar los datos asociados a cada unidad y establecer las alternativas más adecuadas para acceder al lugar de una emergencia. La plataforma facilita igualmente la elaboración de planes de intervención y la actualización de la información conforme evoluciona cada incidente.

Vázquez explicó que "la tecnología geoespacial permite relacionar los datos disponibles con su localización exacta sobre el territorio, algo especialmente útil en los incendios forestales, donde las condiciones meteorológicas, la orografía, la vegetación, los accesos y la distribución de los medios pueden condicionar la evolución del fuego y la estrategia de extinción".

CONCENTRA LA INFORMACIÓN Y REDUCE LOS TIEMPOS DE CONSULTA

La solución también puede incorporar simulaciones en dos y tres dimensiones para representar posibles escenarios de evolución de los incendios y apoyar el análisis técnico. En este sentido, el consejero señaló que "concentrar la información en una misma plataforma permite reducir los tiempos de consulta, mejorar la coordinación y facilitar una visión compartida de la emergencia por parte de los responsables del dispositivo".

Aunque su aplicación actual se centra en los recursos destinados a la prevención y extinción de incendios forestales, la tecnología utilizada permite su adaptación a otras situaciones de emergencia, como inundaciones, terremotos, búsquedas o rescates.

El proyecto fue presentado en octubre del pasado año en Madrid durante un congreso organizado por Esri, uno de los principales encuentros nacionales e internacionales dedicados a mostrar la aplicación de las tecnologías geoespaciales en administraciones públicas, empresas y grandes organizaciones.

En la presentación participaron profesionales de Esri, Vexiza, Orthem y la Comunidad Autónoma, que expusieron el proceso de desarrollo y las posibilidades de una herramienta que ya se utiliza esta campaña en la Región de Murcia para reforzar la gestión de los medios de defensa contra los incendios forestales.