La Plaza de la Salud de Santomera acogerá del 22 al 24 de mayo la II edición del Festival de Música y Danza

MURCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de la Salud de Santomera se convertirá en un gran escenario al aire libre con motivo del II Festival Internacional de Música y Danza del municipio, que se celebrará los días 22, 23 y 24 de mayo, según informaron fuentes del Consistorio y del Gobierno murciano en sendos comunicados.

El concejal de Cultura, Ricardo Giner, ha presentado esta segunda edición este martes en el Auditorio Víctor Villegas de Murcia, acompañado por Manuel Cebrián, director del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA); y los directores artísticos del festival Carlos Piñana y Miguel Ángel Orengo.

Giner ha destacado que "se trata de una cita cultural que, tras el éxito de su primera edición, regresa con una programación de primer nivel protagonizada por artistas de dentro y fuera de nuestras fronteras". También ha subrayado que todos los espectáculos serán gratuitos, "en una apuesta del Ayuntamiento de Santomera por acercar la música y la danza de calidad a toda la ciudadanía".

El edil ha declarado que "este festival representa nuestra firme apuesta por convertir Santomera en un referente cultural en la Región de Murcia y en un municipio dinámico, con actividades todos los fines de semana del año". En esta línea, ha resaltado la decisión de celebrar las actuaciones al aire libre, "con el objetivo de dinamizar nuestra economía local, atrayendo visitantes y generando oportunidades para el comercio y la hostelería".

Asimismo, ha agradecido el apoyo del ICA y del Gobierno regional por su compromiso con la cultura en el municipio. La presentación ha contado con la actuación de Pepe Abellán y Faustino Fernández, quienes cerrarán el festival el sábado 24 de mayo.

ESPECTÁCULOS DE FLAMENCO Y DE ÓPERA ITALIANA

El jueves 22 de mayo abrirá el festival el espectáculo "Pasión Andaluza", a cargo de la bailarina cartagenera Almudena Roca y el pianista José Manuel Cuenca. Será un recorrido musical y coreográfico por obras de grandes compositores como Granados, Turina y Lorca, entre otros.

El viernes 23 será el turno de 'The Best of Italy', una producción exclusiva de este festival protagonizada por los solistas Paolo Sicibilia y Samantha Sapienza, acompañados por músicos italianos de prestigio internacional. Ofrecerán un repertorio de obras líricas y populares que abarcan desde la música clásica hasta la ópera, con compositores como Verdi, Puccini o Vivaldi.

El sábado 24, a las 19.00 horas, comenzará una cajoneada flamenca a cargo de Pepe Abellán, seguida del espectáculo 'Fragua y fuego', ideado por el guitarrista y compositor Faustino Fernández. Un homenaje a los antiguos fragüeros andaluces, cuyas duras jornadas de trabajo dieron origen a palos flamencos como los cantes de fragua.

El festival está dirigido artísticamente por Carlos Piñana, miembro de una de las familias flamencas más reconocidas de España, y por Miguel Ángel Orengo, con quien ha recorrido numerosos escenarios dentro y fuera del país. El evento cuenta con el patrocinio del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA) y Caja Rural Central.

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, apoya la celebración de este II Festival internacional de Música y Danza de Santomera.

"Cuando el año pasado presentamos el festival, dijimos que arrancaba con vocación de continuidad, y así es. Nació con buenos cimientos y con vocación de crecimiento, con tres jornadas para el disfrute de todos los públicos, pero también para la creación", ha indicado Cebrián.