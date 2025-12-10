El Pleno de la Asamblea Regional aprueba una declaración institucional en apoyo a la plantilla de Amazon en huelga

Pleno de la Asamblea Regional de Murcia - ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

CARTAGENA (MURCIA), 10 (EUROPA PRESS)

El Pleno de la Asamblea Regional de Murcia ha aprobado este miércoles una declaración institucional "en apoyo a las legítimas reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras de Amazon RMU1 en huelga", según informaron fuentes del Parlamento autonómico en un comunicado.

Tras la aprobación de la declaración, la sesión plenaria ha continuado con el rechazo de la propuesta de modificación del Reglamento de la Cámara, solicitada por los grupos parlamentarios Socialista y Mixto.

La iniciativa solicitaba la modificación de los artículos 186 y 187.1 para incrementar las comparecencias del presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y de los miembros del Consejo de Gobierno, "al menos dos veces al mes", para responder a las preguntas orales de los grupos parlamentarios en sesiones plenarias.

La iniciativa, tramitada por el procedimiento de urgencia mediante el sistema de lectura única, ha sido rechazada con los 20 votos del grupo parlamentario Popular, frente al apoyo de los grupos parlamentarios Socialista y Mixto, con 15 votos. Los nueve diputados del grupo parlamentario Vox se han abstenido.