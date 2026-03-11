Pleno de la Asamblea Regional rechaza la moción de Vox sobre el uso del burka y el niqab en espacios públicos

CARTAGENA (MURCIA), 11 (EUROPA PRESS)

El Pleno de la Asamblea Regional ha rechazado este miércoles la moción que ha defendido el Grupo Parlamentario Vox sobre el uso del burka y el niqab en espacios públicos, con solo 9 votos a favor, 15 en contra y 20 abstenciones, así como las enmiendas a la totalidad que han presentado el PSOE y el Grupo Mixto.

La diputada de Vox, María José Ruiz, al inicio de su intervención ha defendido que lo que se debate "no es un trozo de tela ni va de una prenda", sino "la dignidad de la mujer, la seguridad de los españoles y la defensa de los principios básicos que sostienen nuestra nación, de qué modelo de sociedad queremos para España".

A su juicio, el burka y el niqab "no son una costumbre pintoresca, ni una opción inocente, sino una jaula de tela, un yugo de tela, una mazmorra textil" que, ha lamentado, "simbolizan la desaparición de la mujer en el espacio público".

Según la diputada de Vox, "una mujer sin rostro, una mujer sin expresión, una mujer sin identidad reconocible, una mujer obligada a borrarse para poder existir" y eso, ha manifestado, "no es libertad, es sumisión, invisibilización y esclavitud".

Por ello, ha destacado que "la dignidad de la mujer no es negociable, ni en Afganistán, ni en Irán, ni en Bélgica, ni en Francia, ni en la Región de Murcia".

Mientras que Vox señala el problema, el PP "se escandaliza, no vota en contra y meses después intenta ponerse delante de la pancarta". Sin embargo, ha recordado que en el Congreso, la proposición de ley orgánica de Vox para prohibir el burka y el niqab "tuvo el apoyo del PP y UPN, pero el rechazo de PSOE, Sumar, Podemos y sus socios hizo que no prosperase".

A juicio de la diputada, "ocultar completamente el rostro en espacios públicos o de acceso público dificulta la identificación personal"; de ahí que varios países europeos, ha recordado, "ya han legislado" y algunos como Francia y Bélgica "cuentan con prohibiciones desde 2011".

Y es que, ha manifestado, "el multiculturalismo sin límites no trae convivencia, no trae fragmentación, ni integración, ni libertad, trae sociedades paralelas. Y eso enlaza con el problema de fondo: España lleva sufriendo políticas de fronteras abiertas, efecto llamada e inmigración masiva mal gestionada".

Por ello, ha afirmado que "la integración no es optativa" y ha expresado su negación a ver a "niñas con niqab en los colegios, mujeres convertidas en sombras en nuestras calles, a aceptar que el sometimiento se disfrace de diversidad, a la cobardía del PP y a que la hipocresía de la izquierda sigan empujando a España hacia la renuncia".

Ha finalizado su intervención apostando por "una sociedad de mujeres libres de verdad, visibles, seguras y a cara descubierta, porque una nación que permite que sus mujeres tengan que ocultarse es una nación que empieza a desaparecer".

"En España hay una historia, una cultura, tradición y una civilización y quien venga debe adaptarse a ella, respetarla y asumirla", ha zanjado.

REACCIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

Por su parte, la diputada del PSOE, Antonia Abenza, ha presentado su enmienda de totalidad, dejando claro que la iniciativa que presenta Vox "es repetida y fue rechazada por unanimidad en este Pleno".

Sin embargo, ha criticado que "lo que en diciembre no era necesario, en marzo parece una prioridad", aludiendo a que "entre una fecha y otra no ha cambiado la realidad, sino el romance".

Porque mientras Vox "habla del Islam como incompatible con la democracia, van a sus conferencias, citan el Corán cuando les conviene para hablar de tradiciones culturales, se reúnen con representantes del mundo islámico para hablar de cooperación internacional y los utilizan en Murcia como chivo expiatorio electoral".

Según Abenza, esta iniciativa que ha presentado Vox "no responde a un problema real en la sociedad y lo que pretende no es defender a las mujeres, sino avivar un debate racista y xenófobo que nada tiene que ver con la igualdad ni con los derechos".

Desde el Grupo Parlamentario Mixto, la diputada María Marín ha afirmado que "no ha visto en esta Región ninguna mujer con burka o con niqab".

Marín ha ironizado al respecto argumentando que lo que tapa el burka es "el cese de Antelo, el primer deportado por Vox en la Región de Murcia; la contratación a dedo de la novia de Luis Gestoso; o las acusaciones de Ortega Smith".

Que Vox "estaba podrido hasta la médula", ha dicho que ya se intuía, sin embargo dice que lo lamentable es que "hayamos tenido que esperar a que se apuñalen entre ellos para que toda esta mierda salga a flote".

"El burka es el señuelo, la maniobra de distracción de Vox para que no se hable del estercolero que tienen dentro y tapa más cosas, como las más de 7.200 mujeres que el año pasado fueron atendidas en la Región por los centros de atención a víctimas de violencia de género; la brecha salarial de género que supera en Murcia los 5.300 euros al año y la incompetencia del gobierno de López Miras que lleva desde 2021 sin actualizar la estrategia para combatir la violencia de género", ha recriminado.

Por su parte, la diputada del Grupo Parlamentario Popular, María del Carmen Pelegrín, ha recordado que ya en 2010 el PP "adoptó una postura favorable a la prohibición estatal del burka y el niqab, una moción que instaba al Estado a eliminarlo por dignidad de la mujer".

Por ello, ha indicado que el PP no ha cambiado en ningún momento y lo que se debate en el seno del Parlamento autonómico es "visibilizar a la mujer, que cualquier niña pueda crecer sabiendo que su rostro no es motivo de vergüenza y pueda mostrar como otras niñas, que sus cuerpos, vistan como vistan, no son los culpables de una agresión machista y que ninguna mujer sea silenciada".

"Debatimos igualdad, libertad y dignidad; y la defendemos para cualquier mujer", ha dicho la diputada 'popular', dirigiéndose a la bancada socialista.

La diputada proponente de la moción, en su turno para fijar el texto de la misma, ha insistido en que "el problema no es que alguien oculte el rostro, sino que determinadas vestimentas vinculadas a una interpretación religiosa concreta simbolizan y perpetúan un modelo de sometimiento femenino incompatible con la igualdad entre hombres y mujeres".

No se habla, ha dicho, "de una mascarilla, ni de un casco, ni de un disfraz, sino de símbolos que responden a una concepción religiosa y cultural en la que la mujer debe cubrirse, ocultarse y desaparecer".

Ha adelantado que no aceptarán la enmienda del PP relativa al apoyo a una proposición de ley orgánica que registraron ya en la Junta de Extremadura, ha justificado, porque lo que se debe debatir en la Asamblea son cuestiones "que afectan al ámbito competencial de la Región de Murcia y no convertir esta institución en una antesala para adelantar posicionamientos sobre futuras leyes orgánicas de ámbito nacional".

También se ha dirigido al posicionamiento del PSOE, porque "su intervención vuelve a demostrar el relativismo cultural tan peculiar que practica la izquierda".

El Grupo Parlamentario Socialista ha rechazado finalmente la transacción que propone Vox, porque lo que propone "es que se declare el burka como un símbolo que atente contra los derechos fundamentales de las mujeres".

Por parte del Grupo Mixto, la diputada Marín también la ha rechazado, porque "en esta transacción habla de identidad, de cultura, usos, modos y costumbres, pero no sé de los de quién, porque si se analiza la identidad de la ciudadanía de la Región de Murcia tendrían que salir corriendo de aquí unos cuantos".

Desde el Grupo Parlamentario Popular han mantenido su posición de que "cualquier mujer tiene que ir con la cara descubierta" y ha rechazado las transacciones de Vox.