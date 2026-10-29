El Pleno del Ayuntamiento de Murcia aprueba inicialmente el presupuesto municipal para 2027

Pleno del Ayuntamiento de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Murcia ha aprobado inicialmente este jueves el presupuesto municipal para 2027, que asciende a 577,85 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,54 % respecto al ejercicio anterior.

La votación se ha celebrado sin debate político sobre las cuentas municipales, que ha quedado aplazado con motivo del duelo por el accidente ferroviario ocurrido en Toledo, en señal de respeto a las víctimas y sus familias, según han informado desde el Consistorio.

El presupuesto recoge las previsiones de ingresos y gastos para el próximo ejercicio, así como los recursos destinados a la prestación de servicios públicos, el funcionamiento de las distintas áreas municipales y las inversiones previstas en barrios y pedanías.

UN PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES DE MÁS DE 99 MILLONES DE EUROS

Las cuentas municipales para 2027 se enmarcan en el Plan Cuatrienal de Inversiones 2027-2030, que contempla actuaciones por un importe superior a 99 millones de euros durante los próximos cuatro años, derivados de una estabilización de las cuentas públicas que arroja una capacidad de financiación del Ayuntamiento de Murcia por encima de 118 millones de euros.

El presupuesto recoge una inversión inicial de 24,61 millones de euros, destinada a las actuaciones previstas en los distintos ámbitos de competencia municipal. Del total de inversión inicialmente presupuestada, 15,41 millones de euros se atribuyen a las pedanías, lo que representa el 63 %.

460,87 MILLONES DE EUROS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES

El presupuesto destina 460,87 millones de euros a la prestación de servicios municipales, lo que representa un incremento del 6,3 % respecto al ejercicio anterior.

Entre las principales partidas se encuentran los recursos destinados a la limpieza viaria y recogida de residuos, la seguridad, el mantenimiento de infraestructuras y equipamientos y el funcionamiento de los distintos servicios públicos.

En términos de población, las cuentas municipales contemplan un gasto de 1.205 euros por habitante, frente a los 1.153 euros del presupuesto anterior.

TRAMITACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL

Tras su aprobación inicial, el presupuesto municipal para 2027 continúa su tramitación, sometiéndose al periodo de exposición pública, durante el cual podrán presentarse alegaciones antes de su aprobación definitiva.