El pluviómetro de Majal Blanco, en Murcia, recibe la mayor cantidad de lluvias de toda la cuenca del Segura

Pluviómetro de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ubicado en el Majal Blanco, en Murcia - CHS

MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pluviómetro de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ubicado en el Majal Blanco, en Murcia, es el que ha acumulado una mayor cantidad de precipitaciones en las últimas 24 horas de toda la cuenca, según datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) del organismo de cuenta.

En concreto, esta estación de pluviometría ha registrado un total de 83,6 litros por metro cuadrado, según informaron fuentes de la CHS en un comunicado.

Sobre las 9.00 horas de este lunes comenzaron a producirse lluvias generalizadas en la cuenca del Segura cuya intensidad aumentó a partir de las 16.00 horas, llegándose a registrar precipitaciones acumuladas en 24 horas superiores a 60 milímetros.

La precipitación media areal registrada en el periodo comprendido entre las 8.00 horas de los días 29 y 30 de septiembre ha sido equivalente a un volumen bruto de precipitación de 251 hectómetros cúbicos. Estas precipitaciones no han supuesto un incremento significativo de los embalses de la demarcación del Segura, si bien ha habido un aumento de 1,825 hectómetros durante el episodio de lluvias.

Por otro lado, la CHS realizó 25 avisos pluviológicos de nivel amarillo (23 en Murcia, una en Albacete y una Jaén) y seis alertas naranjas, todas ellas en la Región; así como 12 avisos hidrológicos de nivel amarillo (10 en Murcia y dos en Alicante) y dos alertas naranjas.

Estas incidencias no han producido ningún desembalse extraordinario durante el episodio, ni se han detectado graves daños o desperfectos dentro del dominio público hidráulico.