La población general podrá pedir cita para vacunarse de la gripe desde este martes

Archivo - Una sanitaria prepara un vial durante el inicio de la campaña de vacunación de la gripe - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MURCIA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La población general podrá pedir cita previa desde para vacunarse de la gripe a partir de este martes a las 15.00 horas. La solicitud podrá realizarse en la aplicación y en la web de Murciasalud o manera presencial o telefónica en los centros de Atención Primaria, consultorios o puntos de vacunación habituales.

Tras abrir la solicitud de cita, la vacunación comenzará este miércoles en los centros de salud o en los puntos de vacunación habituales, según han informado desde el Ejecutivo regional.

Este año, la Comunidad anticipó el inicio de la campaña de vacunación estacional de gripe y COVID-19 debido a que el Centro Nacional de Epidemiología anunció la circulación temprana de los virus.

AUMENTO DE LAS VACUNACIONES

La vacuna estacional contra la gripe está recomendada especialmente a personas de 60 años o más, personas con mayor riesgo de casos graves y complicaciones en caso de infección, personas con patologías de base, mujeres embarazadas, trabajadores sanitarios y sociosanitarios, trabajadores esenciales y expuestos laboralmente a aves y ganado porcino y niños nacidos en 2015 y posteriores, siempre que tengan seis meses cumplidos.

Desde la Consejería de Salud se recomienda a toda la población diana de la campaña vacunarse y también a personas de grupos no prioritarios si así lo desean.

En el caso de la vacuna para proteger contra el COVID-19, está indicada para personas de 70 años o más y menores de 70 años si presentan condiciones de riesgo. Además, se recomienda también la administración a mujeres embarazadas para su protección y la de su bebé en los primeros meses de vida.

Según los datos actualizados por el Servicio de Vacunas de la Consejería de Salud, ya se han vacunado más de 295.000 personas, cerca de 20.000 más que en estas fechas el año pasado, lo que significa un siete por ciento más.

VACUNACIÓN DE MENORES

Asimismo, desde Salud se hace un especial llamamiento a las familias con bebés de entre 6 y 23 meses que todavía no hayan sido vacunados para que acudan a hacerlo. Según han indicado, la vacunación evitó 20 hospitalizaciones en niños de esta edad en las dos últimas temporadas. Además, han señalado que se podrían haber evitado otras 36 hospitalizaciones si la cobertura de vacunación hubiera llegado al cien por cien.

La Consejería ha resaltado que, aunque la gripe se pueda considerar como poco grave, es una de las enfermedades que más hospitalizaciones causa en la población pediátrica.

Dentro de la apuesta de la Consejería de Salud por fomentar la vacunación, el SMS ha reforzado con 35 enfermeros la campaña contra la gripe estacional y el COVID-19. Además, los centros de salud están abriendo agendas tanto en tardes como en sábado por la mañana para facilitar la inmunización de la población en función de la demanda y necesidades de cada uno de ellos.