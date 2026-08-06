Podemos condena el terrible asesinato machista de Murcia y exige investigar "qué ha fallado"

La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín - PDEMOS

MURCIA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha mostrado su absoluta repulsa al "terrible asesinato machista" que sucedió el miércoles en el centro comercial Carrefour Infante, en Murcia.

Marín ha trasladado un mensaje apoyo a la familia de la víctima y ha reclamado, asimismo, que se investigue "qué ha fallado, otra vez". "Su asesino ya había sido condenado en abril por maltrato y tenía una orden de alejamiento en vigor. No es la primera vez que algo así sucede, pero sí debería ser la última", ha denunciado la portavoz morada.

"Con Gloria ya son 35 las mujeres asesinadas en nuestro país este año, mientras en los gobiernos autonómicos siguen entrando los negacionistas de la violencia de género, o incluso se deja la gestión en sus manos, como ha hecho el PP en Andalucía", ha proseguido.

Marín ha apelado a una "movilización social" que hoy, ha expresado, es "más necesaria que nunca". "No vamos a permitir que la violencia machista se niegue o se normalice. Las mujeres no vamos a dar ni un paso atrás", ha concluido.