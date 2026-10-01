Podemos se dirige a los "desencantados" del PSOE: "Aquí tienen un proyecto serio para frenar a la derecha"

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CARTAGENA (MURCIA), 1 (EUROPA PRESS)

La diputada de Podemos-IU-AV en la Asamblea Regional, María Marín, ha apelado este jueves a los votantes "descontentos" del PSOE para ofrecerles "un proyecto serio para cambiar la Región de Murcia y frenar a la derecha y a la ultraderecha", según ha informado la formación en un comunicado.

Marín ha reaccionado así tras la publicación del Barómetro de Verano del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (CEMOP), que otorga a la coalición un 5,3% de estimación de voto y pronostica el peor resultado histórico para los socialistas murcianos.

La parlamentaria ha valorado el incremento de un punto en la estimación de voto de la confluencia respecto al sondeo anterior como muestra, según ha precisado, de un "trabajo consolidado" y un "proyecto reconocible" dentro de la izquierda alternativa.

Asimismo, ha advertido de que la caída del PSOE deja a la comunidad "más que nunca en manos de la ultraderecha", al tiempo que ha subrayado que la encuesta no recoge las recientes movilizaciones sociales en materia de vivienda.

A su juicio, esta ola de protestas respalda iniciativas de su formación como el límite a los precios del alquiler o la prohibición de operar a los fondos buitre, lo que demuestra que existe "una izquierda real más valiente que el PSOE, que se ha puesto en pie esta semana y eso cambia todas las encuestas".