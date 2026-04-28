Podemos exige a la Comunidad un plan de choque contra accidentes laborales y denuncia el estado "ruinoso" del ISSL

La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, y el secretario de Comunicación de la formación 'morada', Víctor Egío - PODEMOS RM

MURCIA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha demandado al Gobierno regional un plan de choque contra la siniestralidad laboral que incluya doblar el número de inspecciones y aprobar ayudas específicas a las familias de los fallecidos y heridos en accidentes laborales, similares a las que reciben las víctimas del terrorismo o la violencia de género.

La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha hecho esta reivindicación en el marco del Día Internacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebra este martes, 28 de abril.

En 2025, según ha explicado Marín, un total de 37 trabajadores perdieron la vida en accidente laboral en la Región de Murcia. "Se trata de 16 más, casi el doble que en 2024", ha criticado.

Asimismo, la portavoz 'morada' ha denunciado que la sede del organismo encargado de prevenir esos accidentes y de investigarlos, el Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL) de la Región de Murcia (ISSL), ubicado en la pedanía murciana El Palmar, "se encuentra cerrada y en estado de ruina".

"El Gobierno regional ha tenido que echar el cierre y sacar de aquí a los inspectores y al resto de personal deprisa y corriendo porque el estado del edificio supone un peligro grave e inminente. Esto es lo que preocupa a López Miras la seguridad en el trabajo. No hay mayor ejemplo de su dejadez", ha manifestado Marín.

La diputada ha afeado que "la clase trabajadora de la Región esté sometida a la máxima precariedad por una patronal que es la principal responsable de esta situación". "Pero también está abandonada a su suerte por el Ejecutivo autonómico", ha apostillado.

Por último, Marín ha llamado a la participación en la concentración en homenaje a los fallecidos en accidente laboral durante 2025 que tiene lugar este martes en la Dirección General de Trabajo de Murcia.