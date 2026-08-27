Podemos exige a López Miras que acepte el reparto de menores de Ceuta "por el propio interés de la Región"

Archivo - El diputado regional de Podemos Víctor Egío - PODEMOS - Archivo

MURCIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Podemos, Víctor Egío, ha exigido este jueves al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que acepte el reparto de los menores migrantes llegados a Ceuta, al considerar que es una medida que responde también "al propio interés de la Región de Murcia".

Egío ha realizado estas declaraciones tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno celebrada en Cartagena y ha criticado la que, según ha dicho, es la "nula intención" de López Miras de "trabajar en soluciones para esta crisis migratoria" y de "ayudar a Ceuta".

"Si fuera así, lo primero que tendría que haber salido de este Consejo es una decisión para colaborar en el reparto solidario de los menores que ahora mismo están en la Ciudad Autónoma", ha aseverado.

Egío ha sostenido que Ceuta, Melilla, Andalucía, Baleares y la Región de Murcia son territorios que reciben estos flujos migratorios y, por ello, ha defendido que son "los primeros interesados en que haya un reparto solidario entre todas las comunidades".

Podemos ha acusado asimismo a López Miras de "anteponer los intereses de su partido y la estrategia xenófoba de sus aliados de Vox a los verdaderos intereses de la Región".

Egío también ha calificado de "completamente desproporcionada" la solicitud del presidente autonómico de activar medios militares para disuadir la llegada de migrantes a las costas de la Región y ha señalado que, según ha recordado, la Comunidad se encuentra todavía lejos de las cifras de llegadas registradas en 2020 y 2021.

Finalmente, ha criticado la que ha definido como "dejación absoluta" del Gobierno regional ante otros problemas de la Comunidad, como la climatización de los centros educativos o las listas de espera de la sanidad pública.