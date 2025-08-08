Podemos exige a López Miras el cese de la alcaldesa de Jumilla

MURCIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Podemos en la Asamblea Regional, María Marín, ha pedido al presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, el cese de la alcaldesa de Jumilla, Severa González.

Así, ha denunciado que "después de dos días en los que la Región de Murcia ha sido la vergüenza nacional en todos los medios, el presidente Fernando López Miras sigue parapetado en su silencio cómplice". "Mientras el PP y Vox atacan en Jumilla algo tan fundamental como la libertad de culto y la Región acapara titulares negativos, el presidente sigue desaparecido", critica.

Según la portavoz morada, la estrategia de Vox "es muy clara", ya que "quieren dinamitar la convivencia en la Región y buscan desesperadamente provocar un conflicto donde no lo había". Para ella, "lo peor es que tienen enfrente a un presidente que vendería el alma con tal de seguir en el poder".

"Hoy López Miras tiene que aclarar si está de acuerdo con lo que ha pasado en Jumilla y si va a permitir que estos ataques islamófobos y racistas se extiendan a otros municipios", declara Marín.

Según ella, "si no está de acuerdo, ya está tardando en pedir a la alcaldesa de Jumilla que dimita". "Severa González no puede seguir ni un minuto más en el cargo", concluía.