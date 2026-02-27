Podemos exige "revisar compras y conciertos" del SMS tras conocer supuesto fraude económico en adquisición de 'stents'

MURCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Comunicación de Podemos, Víctor Egío, ha exigido este viernes "revisar compras y conciertos" del Servicio Murciano de Salud (SMS) tras conocer el supuesto "fraude" económico en la adquisición de 'stents'.

A su juicio, "el modelo de conciertos y derivaciones a la privada solo está favoreciendo la corrupción y el despilfarro y es el gran responsable de la deuda de 3.724 millones de euros que acumula el Servicio Murciano de Salud".

"Es indignante, ha asegurado Egío, que mientras hay pacientes que tienen que esperar más de un año en lista de espera por falta de medios en la sanidad pública, se descubran día sí y día también pelotazos como éste".

Por ello, Podemos ha exigido al Gobierno regional "revisar urgentemente todas las compras y los conciertos del SMS". Además, Egío ha exigido "que se depuren responsabilidades a todos los niveles".