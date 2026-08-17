Podemos llevará a la Asamblea Regional la restricción de las motos de agua en el Mar Menor

La diputada regional de Podemos María Marín - PODEMOS

CARTAGENA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

Podemos llevará una iniciativa a la Asamblea para exigir al Gobierno regional que restrinja la entrada de motos de agua al Mar Menor.

La diputada de la formación María Marín ha puesto como ejemplo la prohibición aprobada por la Junta de Andalucía en Cabo de Gata y ha denunciado que muchos pilotos "no respetan ni los espacios naturales protegidos ni las zonas de baño", según han informado desde el partido.

"Un verano más estamos hartos de ver el descontrol absoluto en el Mar Menor, con los macrobotellones que venimos años denunciando y ahora también con centenares de motos de agua que no respetan ni los espacios naturales protegidos ni las zonas de baño", ha lamentado Marín. En este sentido, ha afirmado que "todo esto sucede ante la pasividad absoluta del Gobierno regional y también del de España y Capitanía Marítima".

"Desde Podemos no vamos a consentir que se siga destrozando así nuestro entorno natural y poniendo en riesgo a la gente que solo quiere disfrutar de su Mar Menor y darse un baño", ha declarado Marín.

Marín ha afirmado que con el precedente de la prohibición de la circulación de motos de agua en las 12.000 hectáreas marinas del parque natural de Cabo de Gata se demuestra que "es perfectamente legal y realizable y no entendemos por qué no se ha tomado ya en el Mar Menor".

Asimismo, la diputada ha animado a firmar una petición ciudadana a favor de esta medida que ya suma más de 32.000 firmas en la plataforma online change.org.