Podemos de Murcia denuncia el cimbrado de acequias y exige "contudencia" al Ayuntamiento contra la Junta de Hacendados

MURCIA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Podemos ha denunciado un nuevo entubamiento de la acequia Benetúcer en la pedanía murciana de Llano de Brujas en plena Huerta de Murcia, según han informado fuentes de la formación política en un comunicado.

En este sentido, el portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Murcia, Ginés Ruiz Macía, ha denunciado "la ejecución del entubamiento de la acequia Benetúcer" por parte de la Junta de Hacendados, y, ha proseguido, "con las consecuencias paisajistas y medio ambientales que acarrea esta actuación".

Por este motivo, Ruiz Macía ha exigido que hay que "ponerse ya de frente a estas prácticas que están acabando con uno de nuestros mayores activos y que, además, no se ajustan a la legalidad, y exigir no solo la paralización de las obras sino la restauración de la zona a su estado anterior".

Para el portavoz municipal es el momento "de plantarse" frente a las prácticas de la Junta de Hacendados "que lleva años destrozando la Huerta de Murcia en su propio beneficio" a la vez que ha pedido que "no podemos consentir que esto continúe, más cuando no hay permisos ni licencias que avalen la legalidad de estas obras".

Entre las consecuencias que ha solicitado el Grupo Municipal de Podemos está solicitar al gobierno local que "le retire la subvención anual" que otorga a la Junta de Hacendados, entidad con las competencias sobre los cauces de la red tradicional de riego de la huerta de Murcia.

En este sentido, Ruiz Macía ha hecho hincapié en que "no podemos mantener una subvención a un organismo que no solo no protege nuestra huerta sino que además actúa contra ella, cambiando de forma radical un paisaje milenario que tanto nos define y con el que los murcianos y murcianas nos sentimos tan identificados".

Por eso, desde el grupo municipal Podemos han solicitado al gobierno formado por PSOE y Ciudadanos que para el ejercicio 2022, cuyas cuentas se están elaborando en este momento, le sea retirada la subvención que habitualmente el Ayuntamiento de Murcia concede a la Junta de Hacendados, que oscila entre los 150,000 y los 200,000 euros.

Además, Ruiz Maciá ha recordado que este organismo tiene su sede en un bajo de propiedad municipal, "vamos a pedir también que se revise en que condiciones pueden los regantes ocupar este espacio propiedad de todos los murcianos y murcianas y si están asumiendo los gastos que acarrea su actividad en él".

Para el portavoz de Podemos "es intolerable que un organismo que recibe ayudas del consistorio actúe contra los intereses de los ciudadanos y ciudadanas y de su entorno".

Finalmente, la formación ha urgido a que, pese a que la policía local acudió al lugar y paralizó las obras, desde Podemos reclaman "más contundencia".