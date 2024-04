Podemos se opone a la ampliación del estadio 'Enrique Roca' para el Mundial 2030: "Basta de pan y circo"

MURCIA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Podemos María Marín ha mostrado este martes su oposición a la ampliación del estadio 'Enrique Roca', en Nueva Condomina, para acoger el Mundial 2030. "Basta de pan y circo: la Región de Murcia no necesita un estadio de fútbol aún más grande que se va a usar apenas cuatro días", ha dicho.

La portavoz 'morada' ha subrayado que desde Podemos rechazan "ese despilfarro de 70 millones de euros que apoyan tanto el Partido Popular como el Partido Socialista", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Por otro lado, ha afeado que el proyecto impulsado por el Gobierno regional de López Miras recibiera el "apoyo" del secretario general de los socialistas murcianos, José Vélez, "a pesar del rechazo de destacados cargos de la formación como el portavoz socialista en Cartagena, Manuel Torres".

Según ha precisado Marín, "nosotras ese dinero lo dedicaríamos en Murcia a ampliar por fin el tranvía, a poner en marcha el parque metropolitano de Barriomar, a dotar de más servicios a las pedanías o a apoyar el deporte de base".

Por otro lado, ha criticado que "el Gobierno regional siga derrochando dinero en este tipo de proyectos faraónicos en la capital, al tiempo que tiene olvidadas a Cartagena, Molina de Segura o Lorca".

Además, ha considerado que "no es buena idea juntar a la FIFA, la Federación Española de Fútbol y el Partido Popular en un mismo proyecto". "Si por separado ya son corruptos, no cabe esperar nada bueno cuando se junten. Por todo ello, eso decimos 'no' al contrato FIFA", ha concluido.