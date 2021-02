Podemos propone un plan nacional de rescate a la hostelería que dejaría 250 millones en ayudas para la Región

Javier Sánchez Serna apuesta por la implicación "a partes iguales" de los gobiernos estatal y autonómico

MURCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La propuesta de un plan de rescate al sector de la hostelería anunciada este martes por Podemos, mediante el cual este sector recibiría unos 8.000 millones de euros en toda España, tendría un "importante efecto en la Región de Murcia", según ha considerado el coordinador autonómico de la formación, Javier Sánchez Serna, quien ha cifrado en más de 250 millones de euros lo que correspondería a la Comunidad.

El diputado murciano de Unidas Podemos ha explicado que las ayudas "tendrían carácter retroactivo y cubrirían el 75% de los costes fijos de aquellas empresas que hayan visto caer sus ingresos en más de un 30% por la pandemia". En el caso de las micropymes de menos de diez empleados, "las ayudas llegarían incluso al 90% de esos gastos", según informaron fuentes de la formación morada en un comunicado.

Sánchez Serna ha recordado que de aprobarse este plan, los 250 millones que vendrán a la Región de Murcia "suponen diez veces más que las escasas ayudas que el gobierno de López Miras ha ofrecido hasta ahora al sector hostelero y turístico, financiadas en más de un 50% a costa del fondo Covid-19 del Gobierno de España".

Además, tal y como denuncia el coordinador de Podemos las ayudas de López Miras "han acabado en manos del sector del juego", como prueba que las empresas de apuestas hayan recibido subvenciones de hasta 42.000 euros, "diez veces más que a restaurantes, bares y cafeterías".

A raíz de este escándalo, Podemos ha solicitado la comparecencia de Cristina Sánchez, Consejera de Turismo, Juventud y Deportes, en la Asamblea Regional de Murcia para este próximo miércoles. La formación denuncia que la consejera "lleva desaparecida desde el inicio de la pandemia, sin atender las llamadas de los hosteleros o los agentes de viajes".

El coordinador autonómico de Podemos ha explicado que la clave de este plan de ayudas propuesto por Podemos está en "la colaboración de las administraciones, que deben financiar a partes iguales estas ayudas", de forma que López Miras "tiene que dejar de pasar la pelota y culpar de todos los males a España".

Sánchez Serna ha apostado por una implicación conjunta tanto del Gobierno de España como del autonómico "implicándose a fondo para resolver este problema y ayudar a unos sectores maltratados y discriminados".

La propuesta de Podemos también incluye medidas para luchar contra la morosidad en los pagos que muchas grandes empresas adeudan a pymes y autónomos, como ocurre con las aerolíneas que mantienen deudas millonarias con las agencias de viajes. Desde Podemos, han mantenido contactos con las agencias de la Región, cuyos responsables les han trasladado que "no entienden cómo no se toman medidas contra este abuso de posición dominante" ni comprenden que no se hayan fijado de forma clara infracciones y sanciones.

Sánchez Serna ha reiterado el compromiso de su formación para "no dejar a nadie atrás en esta pandemia". El diputado ha ejemplificado este compromiso con las medidas impulsadas desde el Ministerio de Trabajo, como son los ERTE y la prohibición de los despidos, que "han salvado cientos de miles de puestos de trabajo" o las medidas "fundamentales para proteger a los más vulnerables", como la prohibición de desahucios o de cortes de suministros básicos, emprendidas desde la vicepresidencia de Derechos Sociales de Pablo Iglesias.