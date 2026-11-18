El cabeza de lista de Podemos al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, Víctor Egío - PODEMOS RM

MURCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Podemos al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, Víctor Egío, ha propuesto este miércoles establecer un tope de renta para acceder a las ayudas sociales con el fin de "impedir casos como el bono social de calefacción que está cobrando Santiago Abascal".

Egío ha realizado estas declaraciones durante su participación en la protesta que los trabajadores del sistema de Protección Juvenil y Reforma de Menores de la Región de Murcia han llevado a cabo frente a la Consejería de Política Social.

El candidato de la formación 'morada' ha calificado de "escándalo" que el líder de Vox perciba esa ayuda "cuando cobra más de 100.000 euros al año y vive en una mansión de un millón de euros", según ha informado Podemos en un comunicado.

"Los recursos públicos deben ir a la gente que de verdad lo necesita, a los menores vulnerables, a las personas mayores, dependientes, a mejorar las condiciones de los trabajadores del sistema de protección, y no a los ricos y a las garrapatas como Abascal", ha afirmado.

Asimismo, ha denunciado lo que considera "la hipocresía de la derecha y la ultraderecha", al señalar que "mientras criminalizan a los menores no acompañados, mientras señalan a los trabajadores y a las entidades del sistema de protección y anuncian recortes, resulta que son ellos los que se están llevando las paguitas".

Por otra parte, Egío ha respaldado "una por una" las reivindicaciones de la plantilla del sistema de protección de menores ante la Consejería, entre las que figuran la actualización de los salarios, el cobro del complemento específico y el reconocimiento de su categoría profesional.