Podemos recuerda que la fachada del hospital Santa Lucía es "inflamable" y pide responsabilidades políticas

La diputada autonómica de Podemos, María Marín - PODEMOS

MURCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica de Podemos, María Marín, ha apuntado al consejero de Salud, Juan José Pedreño, tras el incendio del Hospital Santa Lucía, ya que su formación lleva tiempo alertando de que la fachada del hospital es "inflamable y este material ponía en riesgo a pacientes, trabajadores y a toda la ciudadanía".

Así, Marín ha exigido "una investigación inmediata, responsabilidades políticas y técnicas y la sustitución urgente de cualquier material inflamable".

A su juicio, el incendio que se ha producido en el hospital "no es un accidente, sino la consecuencia de años de advertencias ignoradas". "Ya en febrero de 2024, tras el incendio de Campanar, en Valencia, Podemos solicitó la sustitución del material y la comparecencia del consejero. Un año después consiguieron sacar adelante una moción en la Asamblea para obligar al Gobierno regional a actuar", dice.

Sin embargo, ha explicado, durante todo este tiempo, el Gobierno regional y el consejero Pedreño "han decidido mirar hacia otro lado y hoy ha vuelto a arder lo que sabían perfectamente que podía arder y esto tiene un nombre: negligencia política".

Según la diputada, "cuando un gobierno antepone el ahorro a la seguridad pública está aceptando que un hospital entero quede expuesto a un incendio como el de esta mañana".

Por otro lado, la portavoz morada ha mostrado su satisfacción porque la evacuación "haya salido bien" y ha agradecido "el trabajo ejemplar del personal sanitario y de extinción", pero advierte "que podría haber sido una tragedia y el daño está hecho".

Por eso, desde Podemos han demandado "una investigación inmediata, responsabilidades políticas y técnicas y la sustitución urgente de cualquier material inflamable".