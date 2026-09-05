El poeta Alberto Caride "convida al canto desde la conciencia de lo frágil" con su quinto poemario 'Amar el símil'

El poeta y periodista Alberto Caride en el espacio artístico La Casa de Cristal - ANA BROCAL

MURCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El poeta y periodista murciano Alberto Caride busca con su quinto poemario, 'Amar el símil', publicado en la editorial Olé Libros, "convidar al canto desde la conciencia de lo frágil", al tiempo que reflexiona "sobre la paradoja entre creación y realidad".

En el prólogo, de la también poeta Rosa Cuadrado, se desliza que el poeta realiza "un tránsito herido y fragmentado del silencio al eco, del eco a la redención del milagro a través del amor y del lenguaje, de los versos compartidos en el afán común de dar sentido a la ceniza".

"Una obra que nos convida al canto desde la conciencia de lo frágil, a la reflexión sobre la paradoja entre creación y realidad, a Amar el símil desde la sinceridad del instinto y el oficio poético", afirma la prologuista.

El poemario, que se estructura en dos partes llamadas 'Como la cigarra' y 'Cantando', se apoya asimismo en una serie de versos 'prestados' de autores que Caride admira: desde José Hierro a Federico García Lorca, Claudio Rodríguez o Alejandra Pizarnik, pasando por Ángel González, Jaime Gil de Biedma, Juan Gelman y Alfonsina Storni; sin olvidar poetas más cercanos para el poeta como Antonio Praena y Raquel Lanseros, sin olvidar a sus admiradas Aurora Saura o Vega Cerezo.

Con esos versos, el poeta además de realizar un homenaje a sus referentes, subraya precisamente una idea que se va desgranando a medida que se suceden los poemas: "la imposibilidad de definirse como escritor sin la existencia de esos primeros", de ahí el título del libro 'Amar el símil',

SOBRE EL AUTOR

Alberto Caride Brocal (Alcantarilla, 1982), licenciado en Filología Hispánica y Periodismo por la Universidad de Murcia, ejerce como periodista en la agencia de noticias Europa Press y es miembro fundador de la asociación literaria 'Colectivo Iletrados'.

Ha publicado el libro El viaje en el que te conocí (2009) y los poemarios Narciso despeinado (2012), Ciudades jirón (2014), La rama nunca se desgaja limpia del leño (2019) y El síndrome de Guillaín-Barré (2022). Hace dos meses salió el citado 'Amar el símil' en la Colección ITES de Olé Libros (https://olelibros.com/comprar-libros/poesia/coleccion-ites-p...).

Además, sus poemas han aparecido en antologías como 'Composición de lugar', 'Besos para Catulo. CLXXI versiones del Carmen V', '146 voces para que nunca nadie' y regularmente en el fanzine 'Manifiesto Azul' que edita con sus compañeros de Colectivo Iletrados.

Se ha formado en la Università Degli Studi Di Catania (Sicilia, Italia) y en París, donde participó en un encuentro europeo de escritores jóvenes tras ser premiado en el certamen Creajoven. Coordina el ciclo de recitales de los 'Lunes Literarios' que nacieron en el Café Zalacaín y continúan en el Café El Sur de Murcia.