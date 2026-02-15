La poeta madrileña Seli Ka, acompañada de Vicente Cervera, presenta su poemario 'Una lancha motora' en el Café El Sur

La poeta madrileña Seli Ka - CUADERNOS DEL LABERINTO

MURCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La poeta madrileña Seli Ka ofrecerá un recital este lunes, a partir de las 21.00 horas en el Café El Sur de Murcia, para presentar, junto al catedrático y también poeta Vicente Cervera, su poemario 'Una lancha motora', publicado en 2025 por la editorial Cuadernos del Laberinto.

Seli Ka (San Lorenzo del Escorial, 1995) desarrolla su labor artística en los campos de las artes escénicas, la música y la escritura. Es graduada en Interpretación Gestual por la Real Escuela Superior de Arte Dramático con máster en Literatura Hispanoamericana (UCM) e imparte talleres de escritura experimental en diferentes espacios de Madrid desde 2022.

Ha publicado el poemario 'Si yo fuera una asesina' (2018) y la dramaturgia 'Hasta agotar existencias' (2022) con la editorial Inflamavle; y pertenece a varias compañías como creadora, dramaturga y actriz. Codirige la compañía de teatro contemporáneo 'La Vértigo Teatro' y es parte de los dúos de hip-hop 'EL NO DE LAS NIÑAS' y 'LAS MOSCAS', pero su deseo más fuerte es, inevitablemente, nacer caballo en otra vida.

En 2025, publicó 'Una lancha motora', poemario con el que visitará el ciclo de los 'Lunes Literarios'. El libro fue escrito en estado de fuga: del trabajo, de la casa, de la gente, de una misma. "Huir hacia delante y hacia abajo porque este mundo no basta. Hay que ir hacia otro", indica Seli Ka.

"Existen palabras que fragmentan nuestra experiencia y nos enseñan a creer en narrativas que ofrecen un sentido de orden y control: palabras que nos encierran. Pero hay también momentos de claridad, de misterio, de belleza y de comunión entre todas las cosas. El encantamiento de lo simple frente al engaño. Palabras para dejarlo todo, coger una lancha, darse al mar y dedicarse a lo que realmente importa", añade.