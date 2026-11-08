El poeta valenciano Rafael Camarasa recita este lunes en el Café Zalacaín dentro de los 'Lunes Literarios'

El poeta valenciano Rafael Camarasa - CEDIDA AUTOR

MURCIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El poeta valenciano Rafael Camarasa recita este lunes, a las 21.00 horas, en el Café Zalacaín de Murcia, dentro del ciclo de los 'Lunes Literarios'. El recital está organizado por la Universidad de Murcia, a traves del Servicio de Cultura, y cuenta con la participación de la escritora Paz Hinojosa.

Rafael Camarasa (Valencia, 1963) pertenece a la generación de poetas surgidos en Valencia en los años ochenta, conformada, entre otros, por Vicente Gallego, Carlos Marzal, Miguel Argaya, José Luis Martínez, Antonio Méndez Rubio y Quique Falcón, pero se adscribe a esa otra línea de poetas valencianos alejada de los círculos universitarios y donde estarían incluidos Uberto Stabile, Fernando Garcín y Jesús Zomeño.

Según Xelo Candel, en su estudio 'La mies y la espiga', estos últimos poetas comparten una ambientación urbana y el gusto por el cómic, el cine negro, la música pop y una estética del análisis de la melancolía. Colabora con ellos en colecciones de poesía y revistas de la época, y con Fernando Garcín dirige la colección de poesía 'La línea de sombra'.

Sus poemas han aparecido en prestigiosas revistas como 'Litoral', 'Barcarola', 'Veintiúnversos' y 'Estación de poesía', y ha publicado los poemarios 'Cromos', Premio Creación poética Paiporta (Editorial Denes, 2007); 'El sitio justo', Premio Internacional Palabra Ibérica (Colección Palabra Ibérica, 2008), y traducido al portugués; 'Cabos sueltos' (Ediciones Contrabando, 2018, y 2º edición en 2023); 'Sin noticias de Liliput', XXXII Premio Internacional de poesía Barcarola (La rosa profunda, 2019); 'El que mira', XLVII Premio Ciudad de Burgos (Visor, 2022) y Finalista de los Premios de la Crítica Valenciana; 'Las vacaciones del escritor', (Contrabando, 2026).

En narrativa ha publicado los libros de relatos 'Feos', Premio Otoño Villa de Chiva de Narrativa Breve (Editorial Denes, 2009); 'Lo normal' (Ediciones Contrabando, 2017) y 'El día que fui bill Murray' (Ediciones Contrabando, 2021). Sus relatos han aparecido en la antología 'Por favor sea breve 2' que la editorial Páginas de Espuma dedicó al microrrelato en castellano.