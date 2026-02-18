La Policía Local de Calasparra incauta el mayor alijo de hachís intervenido en el Noroeste de la Región

Los objetos intervenidos - AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA

MURCIA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Calasparra procedieron este martes a la detención de tres personas a las que incautaron el mayor alijo de hachís intervenido hasta la fecha en la zona del Noroeste de la Región de Murcia.

La actuación policial se saldó con la aprehensión de un total de 5,5 kilogramos de hachís, distribuidos en tabletas preparadas presuntamente para su distribución, así como la incautación de armas blancas encontradas durante la intervención, según han informado desde el Consistorio.

Los hechos tuvieron lugar después de que los implicados levantaran las sospechas de una patrulla que realizaba labores preventivas de seguridad ciudadana, lo que motivó su identificación y posterior registro.

Además de la sustancia se intervinieron varios teléfonos móviles, armas blancas, dos vehículos y efectos relacionados con la investigación. Tanto los detenidos como la sustancia intervenida han sido puestos a disposición judicial.

Con esta intervención los agentes evitaron que la sustancia estupefaciente pudiera ser distribuida en distintos puntos de la comarca.