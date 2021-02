La Policía Local de Lorca impone más de 120 sanciones este fin de semana por incumplir las medidas anticovid

Los agentes detectan una "bajada generalizada" de conductas incívicas

LORCA (MURCIA), 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Lorca interpuso este fin de semana un total de 123 sanciones por incumplimientos relacionados con la normativa aprobada para combatir el avance del coronavirus, informaron fuentes municipales en un comunicado.

Del total de denuncias, 46 fueron por participar en reuniones de personas no convivientes; una docena por no llevar mascarilla o hacerlo de forma incorrecta, y 29 por no respetar el toque de queda, vigente entre las 22.00 y las 6.00 horas.

Asimismo, se han levantado 14 actas por incumplir las normas de Protección de la Seguridad Ciudadana; 14 por no respetar el confinamiento perimetral y una por superar el aforo de local, permitir la consumición en barra y no respetar el horario de cierre.

CONTROLES

Además, la Policía Local, en coordinación con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, han llevado a cabo 26 controles de movilidad en los itinerarios de salida y llegada al municipio. En total, 324 personas han sido identificadas y 329 vehículos controlados.

El concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Ruiz, ha explicado que se ha sumando a las tareas de control y vigilancia un dron, que ha permitido comprobar que no se han celebrado concentraciones de personas. Además, se ha reforzado el número de efectivos en el casco urbano y las pedanías.

Los agentes han corroborado que se ha producido un descenso en el número de denuncias relacionadas con el incumplimiento de las medidas para frenar la expansión del Covid-19 durante la pasada semana. Así, se han reducido las impuestas por no llevar mascarilla, vulnerar el aforo de locales y exceder el número de viajeros en vehículos, así como por saltarse el toque de queda o el confinamiento perimetral.

DENUNCIAS POR BEBER ALCOHOL EN LA CALLE

En cuanto al detalle de las denuncias formuladas este fin de semana, varias de ellas tuvieron que ver con la práctica ilegal del 'botellón'. En concreto, en la zona de La Quinta, agentes desplegados observaron a dos hombres y una mujer bebiendo alcohol en el interior de un vehículo. Fueron propuestos para sanción por no llevar mascarilla, saltarse toque de queda, participar en una reunión y beber alcohol en la vía pública. También en otra de las zonas habituales, el solar junto al camino Marín, fueron sancionados tres hombres por consumo de alcohol y no usar mascarilla.

Igualmente, dos personas fueron denunciadas por beber alcohol en vía pública, en concreto en la Plaza de la Bordadora. En el Parque del Calvario también fueron denunciadas otras dos personas por reunión de no convivientes y otra por tenencia de sustancias estupefacienes. Además, la Policía Local también ha procedido este fin de semana a denunciar a once personas que se encontraban bebiendo en el interior de un establecimiento.

En el marco de las labores preventivas contra el tráfico de drogas, este pasado fin de semana se han formulado varias denuncias por tenencia de sustancias estupefacientes, una de ellas en la Avenida Europa, junto a la gasolinera, donde a una persona se le intervino marihuana.

En cuanto a la realización de fiestas en viviendas particulares, una de ellas tuvo lugar en Alameda de Cervantes. Los agentes comprobaron que en el interior había cuatro no convivientes, por lo que fueron sancionadas. También se atendió otro aviso por la realización de una comida familiar en la que fueron denunciadas dos personas por no ser convivientes.