Policía Local de Lorca intensifica los controles sobre los VMP con la retirada de 75 vehículos

Policía Local de Lorca intensifica los controles sobre los VMP - AYUNTAMIENTO DE LORCA

En total, los agentes desplegaron 119 controles, tanto en el casco urbano como en pedanías

LORCA (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

La Policía Local de Lorca ha desarrollado durante los últimos días una intensa actividad operativa en materia de seguridad ciudadana y seguridad vial, destacando la retirada de 75 vehículos de movilidad personal (VMP) por diferentes incumplimientos de la normativa vigente y la detención de cinco personas por distintos hechos delictivos, han informado fuentes municipales.

En materia de movilidad, los agentes realizaron 119 controles, de los que 51 estuvieron dirigidos específicamente a los VMP y que permitieron la retirada de 75 vehículos de este tipo, reflejando así la apuesta de la Policía Local por reforzar la vigilancia sobre este tipo de vehículos y garantizar una circulación segura y una mejor convivencia en la vía pública con el cumplimiento de la normativa y la prevención de conductas que puedan poner en riesgo la seguridad de peatones y conductores. Además, se llevaron a cabo 33 controles en pedanías, llevándose a cabo el resto en el casco urbano.

En el ámbito de la seguridad ciudadana, la Policía Local procedió a la detención de cinco personas: una por un presunto delito contra la seguridad vial; una por un presunto delito de violencia de género; una por quebrantar una orden judicial; otra por un presunto delito de desobediencia o resistencia a los agentes de la autoridad; y una quinta en cumplimiento de una orden judicial de búsqueda y detención.

La actividad policial se completó con casi 40 intervenciones, de las que 24 fueron por incumplir la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana y cinco por la Ordenanza General de Limpieza Viaria. Además, en aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana, los agentes llevaron a cabo 10 intervenciones.

En materia de tráfico, se formularon 11 expedientes que fueron remitidos a la Dirección General de Tráfico por circular sin seguro obligatorio o sin haber presentado el vehículo a la ITV en el plazo establecido, además se llevaron a cabo 135 intervenciones relacionadas con la circulación de vehículos a motor y la seguridad vial. Durante este periodo, la Policía Local también intervino en 24 accidentes de tráfico, de los cuales 21 se saldaron con daños materiales y tres con heridos leves.

La Policía Local de Lorca mantiene su compromiso con la seguridad del municipio, reforzando tanto las actuaciones preventivas sobre los vehículos de movilidad personal como la respuesta frente a los hechos delictivos y las conductas que afectan a la convivencia ciudadana.

Asimismo, se hace un llamamiento a la responsabilidad y conciencia vecinal para preservar el descanso de los residentes, especialmente durante las horas nocturnas, evitando ruidos, gritos, música elevada y cualquier comportamiento que pueda perturbar la tranquilidad de los vecinos. La colaboración de todos resulta fundamental para compatibilizar el disfrute de los espacios públicos con el respeto a las normas de convivencia y al bienestar del conjunto de los lorquinos.